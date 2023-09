Holstein gelang es, einen 0:2-Halbzeitrückstand durch Benedikt Pichler (54.) und Steven Skrzybski (57./Foulelfmeter) vor ausverkauften Rängen gegen die Hertha zu egalisieren. Weitere Chancen zur Führung blieben ungenutzt – kurz vor dem Abpfiff kassierte man das 2:3.

Störche-Routinier Lewis Holtby war sauer, selbstkritisch – fand drastische Worte: "Uns haben in der ersten Hälfte die Eier gefehlt." In Karlsruhe müsse man das absolut besser machen, so der 33 Jahre alte Holtby.

Holstein zuletzt zweimal siegreich

Die statistischen Voraussetzungen dazu sind gut, denn vergangene Saison kassierte der KSC gegen Kiel zwei Niederlagen. Im Wildpark ein 1:2, bei Holstein gab es gar eine 1:4 Klatsche. Cheftrainer in Kiel damals und aktuell: Marcel Rapp. Im Wildpark, wo der gebürtige Pforzheimer zu einem guten Abwehrspieler ausgebildet wurde, nennen ihn alle nur "Rappo".

Seit Oktober 2021 ist er bei Holstein im Amt. Der 44-Jährige steht für große taktische Flexibilität, mag kein starres Klammern an Grundordnungen. In seinem dritten Jahr als Chefcoach steht "Rappo" vor der schweren Aufgabe, zahlreiche Leistungsträger ersetzen zu müssen. Gleich 16 Profis haben die KSV verlassen. Die Abgänge von Kapitän Wahl (St. Pauli), Flügel-Ass Reese (Hertha BSC) und Bartels (Karriereende) bedeuten einen Qualitätsverlust.

Fabian Reese (l) jubelt nach seinem Last-Minute-Elfmeter zum 3:2 für die Berliner. | Bild: Gregor Fischer/dpa

Von den letzten acht Duellen in Liga zwei konnten die Karlsruher drei gewinnen, einmal trennte man sich von den Norddeutschen unentschieden. Besondere Konzentration ist bei den KSC Akteuren in der Viertelstunde zu Beginn der 2. Halbzeit angesagt, denn in diesem Zeitraum erzielten die "Störche" 36 Prozent ihrer Treffer.

KSC- Holstein Kiel: Die Zahlen

Überhaupt: Das Holsteins Team ist treffsicher, erzielte in jeder der 16 zuletzt ausgetragenen Begegnungen mindestens ein Tor. Im Schnitt erzielen die Fächerstädter 1,8 Tore gegen Kiel, lassen aber zwei Gegentore zu. Der KSC ist die Elf in Liga zwei, die 33 Prozent seiner Tore in der Anfangszeit, zwischen dem Anpfiff und Minute 15 erzielt.

Ex-KSC-Spieler Philipp Hofmann bei einem Tor gegen Holstein Kiel (Archivbild) | Bild: Carmele/TMC-Fotografie

Das ist in dieser Spielphase der Höchstwert der zweiten Bundeliga. Die Badener trafen in dieser Saison in jedem Heimspiel ins gegnerische Netz. In der laufenden Spielrunde sind die Blau Weißen im heimischen Wildpark noch ohne Niederlage. Bester KSC Torschütze gegen Kiel: Philipp Hofmann mit drei Treffern. Marvin Wanitzek traf im KSC Trikot am häufigsten auf Holstein Kiel, insgesamt achtmal.