Der Karlsruher SC trifft mit Paderborn auf einen Gegner auf Tabellen-Augenhöhe. Aktuell stehen die Westfalen zwei Plätze besser als der KSC und belegen Tabellenplatz zwölf. Am Sonntag könnte sich das Blatt wenden und die Wildparkelf am SC Paderborn vorbeiziehen. Was der KSC dabei zu beachten hat?

Paderborn schmeißt Freiburg aus dem Pokal

Der SC Paderborn kommt euphorisiert in den Karlsruher Wildpark. Die Mannschaft von Trainer Lukas Kwasniok gewann im DFB Pokal zwar überraschend, aber sicher und souverän mit 3:1 beim Erstligisten SC Freiburg.

Paderborns Felix Platte (l) und Freiburgs Noah Raphael Weißhaupt im Zweikampf. | Bild: Philipp von Ditfurth/dpa

In Liga zwei kassierte der SC Paderborn zuvor in Berlin eine 1:3 Niederlage. Es war für die Westfalen die erste Niederlage nach fünf Zweitligaspielen in Folge, die nicht verloren wurden.

Am Sonntag geht für den SCP die englische Woche mit drei Auswärtspartien in Folge im Badischen zu Ende. Aktuell ist der SCP etwas besser unterwegs als der KSC. Die Karlsruher holten aus den letzten vier Spielen fünf Punkte, die Paderborner acht.

Ex-KSC'ler kommen zurück

Einige im Kader des SCP haben "KSC-Erfahrung." Allen voran Trainer Lukas Kwasniok, der im Wildpark sowohl im Jugend- wie im Profibereich Verantwortung trug. Sein Schützling schon damals: Florent Muslija. Der tolle Techniker liefert im Moment Topleistungen am Fließband ab, traf auch beim Pokalsieg in Freiburg mit einem sensationellen Freistoß.

Lukas Kwasniok ist der Trainer des SC Paderborn. | Bild: David Inderlied/dpa

Der 25 Jahre alte Muslija, im südbadischen Achern geboren, beim KSC ausgebildet, erzielte in elf Ligaspielen sechs Tore. Muslija ist Paderborns bester Torschütze und bester Vorbereiter. In der Universitätsstadt Paderborn lebt der Spielmacher unter seinem Jugendcoach Kwasniok richtig auf, schaffte es bis in die kosovarische Nationalelf.

Kwasniok lobt Muslija, stachelt ihn aber auch an: "Flo hat körperlich noch Luft nach oben, damit spreche ich die Tempohärte an, also dauerhaft aktiv zu bleiben. Wenn er das hinkriegt, sehe ich ihn als Erstligaspieler."

Kruse beim SCP bisher nur Joker

Auch Allrounder David Kinsombi hat KSC-Erfahrung, er war 2016 in den Wildpark gekommen. Beim SCP spielt der Deutsch-Kongolese augenblicklich in der Abwehr, in der Dreierkette. In der SCP-Innenverteidigung spielt meist auch Tobias Müller.

David Kinsombi trug auch das KSC-Trikot. | Bild: Oliver Krato/Archiv

Der 29-Jährige wurde in Tiefenbronn geboren, spielte lange in Brötzingen und Nöttingen. Beim KSC nie, den damals Verantwortlichen war er wohl nicht gut genug.Teuer war der Ex-Amateur nicht.

Bekanntester SCP Neuzugang: Max Kruse, der Angreifer, der neben dem Platz stets für die ein oder andere Eskapade gut ist. Kruse ist im fortgeschrittenen Fußballeralter (35), brachte es bisher nur zur Joker Rolle.

In Berlin hätte Kruse in der 88. Minute fast seinen ersten Zweitligatreffer für Paderborn erzielt, doch ein 20-Meter-Freistoß des Ex-Nationalspielers verfehlte hauchdünn sein Ziel.

KSC - SC Paderborn: Die Zahlen

Die aktuelle SCP-Transferbilanz weist ein Plus in Millionenhöhe aus. So etwas war dem KSC in den zurückliegenden sieben Jahren nie gelungen. Paderborns Coach Lukas Kwasniok analysiert sein Team: "Wenn der Gegner hart spielt und körperlich voll dagegenhält, lassen wir uns beeindrucken."

Bild: Mia

Doch daran habe man intensiv gearbeitet. "Wir haben in der Pause an der Robustheit in den direkten Duellen gearbeitet." In der Breite ist der Kader so gut aufgestellt, "wie lange nicht – in der Spitze müssen wir Spieler wie Bilbija oder Hansen aber noch entwickeln, damit sie Top- Spieler in der Liga werden." Es gäbe in der individuellen Entwicklung Einzelner "noch Luft nach oben."

Letzter KSC-Heimsieg gegen Paderborn war 2020

Insgesamt 22 Aufeinandertreffen gab es zwischen beiden Teams, davon gewannen die Badener sieben, vier endeten Remis. Torverhältnis: 26 zu 33. 2020 war den Karlsruhern der letzte Heimsieg gegen die Westfalen gelungen.

Bild: Mia

Ein 1:0. Torschütze: Daniel Gordon. "Gordi" war mit acht Einsätzen im Trikot der Blau-Weißen der Profi, der am häufigsten gegen den SCP antrat. Bester KSC-Torschütze: Philipp Hofmann mit drei Treffern.

Apropos Treffer: Der SCP ist jeweils zu Beginn der Halbzeiten am torgefährlichsten. 13 von 23 Toren fielen für Paderborn jeweils in der ersten Viertelstunde. Auch in Freiburg wurde in diesen Phasen getroffen.