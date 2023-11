Der Karlsruher SC steht unter Druck. Denn: Die Blau-Weißen stehen auf dem Relegationsrang. Gründe für diese bedrohliche Situation: Zum Beispiel, weil den Badener in den vergangenen acht Pflichtspielen nur ein Sieg gelang. Und der gegen verunsicherte Schalker.

Hertha vor dem Tor treffsicher

Anders ausgedrückt: Fünf Punkte aus den letzten acht Partien sind wenig. Das belegt einen bedenklichen Trend. Und jetzt geht’s zum Erstligaabsteiger Hertha BSC…

Absteiger Hertha BSC feierte einen Heimsieg gegen Paderborn. | Bild: Sören Stache/dpa

Die Hertha stellt das effektivste Team in Liga zwei. 60 Chancen haben die Berliner kreiert, 36,7 Prozent davon genutzt. Bilanz der Badener: 63 Chancen kreiert, aber nur 27 Prozent davon wurden zu Treffern genutzt.

KSC-Mittelfeldmann Leon Jensen ist zwar in Mannheim geboren, aber in Berlin aufgewachsen. Jensen spielte in der Jugend für die Hertha. Marius Gersbeck, Ex-KSC-Keeper ist nach seinen juristischen Problemen wieder im Kader des Hauptstadtclubs.

Dardai das dritte Mal der Chef in Berlin

Chefcoach in Berlin ist Pal Dardai. Der soll nach dem ersten Abstieg der Herthaner aus Liga eins seit 2012, mit einem total umgebauten Kader, den Wiederaufstieg schaffen. Der Ungar soll die "Frösche" zurück in Liga eins führen. Mit vielen Eigengewächsen im Kader. Zwölf der 36 Spieler kommen aus der eigenen Jugend. Sogar die 16-jährigen Julius Gottschalk und Egon Greber erhielten langfristige Verträge.

Mag es familiär: Hertha-Coach Pal Dardai: | Bild: Marius Becker/dpa

Auf Drängen von Pal Dardai, der seit Mitte April 2023 in seiner dritten Amtszeit bei der "alten Dame von der Spree" das Zepter in der mit Abstand größten Stadt Deutschlands - über 3,5 Millionen Einwohner - schwingt. Das Olympiastadion bietet rund 74.000 Fans Platz, ist das drittgrößte Stadion Deutschlands.

24 Partien gab es zwischen den eng befreundeten Clubs. Sieben gewannen die Badener, sechs endeten unentschieden. In Liga zwei fanden bisher sechs Aufeinandertreffen statt. Zweimal blieben die Blau-Weißen siegreich, einmal trennte man sich unentschieden.

Letzter KSC-Sieg: 26. Mai 1984

Der letzte KSC-Sieg in der Millionenstadt liegt lange, lange zurück. Am 26. Mai 1984 gewannen die Fächerstädter bei den "Hertha-Fröschen" mit 2:0. Torschützen: Günther Walz und Emanuel Günther.

KSC vs Paderborn | Bild: Michaela Anderer

Im KSC-Team stand Stefan "Steps" Groß, der Vater des aktuellen Nationalspielers Pascal Groß, der auch schon das KSC-Trikot trug. Hertha holte in den letzten fünf Spielen zehn Zähler. Torverhältnis dabei: neun zu fünf. Der KSC: vier Punkte, fünf zu acht Tore.

Hertha Angreifer Haris Tabakovic brachte es schon auf zwölf Pflichtspieltreffer. Bester Vorbereiter der Berliner: Fabian Reese, ein Ex-KSC-Profi. Reese gelangen bisher fünf Torvorbereitungen.

Die Dardai-Brüder

Eine Rarität im Hertha-Kader: Drei Brüder stehen bei den Herthanern unter Vertrag – die Söhne des Cheftrainers. Marton Dardai, Innenverteidiger. Bence Dardai, offensives Mittelfeld und Palko Dardai, offensive Außenbahn.

Allerdings plagten sich Bence und Palko zuletzt mit Verletzungen herum, werden wohl ausfallen. Die größte Torgefahr entfalten die Herthaner kurz nach dem Anpfiff von Halbzeit zwei. Zehn ihrer 30 Treffer erzielten sie im Zeitraum von Minute 46 bis 60.