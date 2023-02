Sebastian Jung, Torschütze in Magdeburg, versucht hinsichtlich der Partie des Karlsruher SC gegen Greuther Fürth Zuversicht zu verbreiten: "Wir können und werden es am Freitag gegen Greuther Fürth besser machen als zuletzt und holen hoffentlich die drei Punkte." Aber: Das Team von Greuther Fürth kommt mit breiter Brust ins Badische, denn das Franken Derby gegen den 1. FC Nürnberg wurde mit 1:0 gewonnen.

Die Basis für diesen Dreier: der Einsatz, die Laufleistung. Fast 120 Kilometer spulte die Mannschaft von Trainer Alexander Zorniger ab. Der Coach der Fürther ist übrigens ein guter Freund des Ex-KSC-Cheftrainers Markus Kauczinski.

Fürth konnte sich aus dem Keller befreien

Zornigers Elf belegt in der Tabelle Rang zehn, hat vier Zähler Vorsprung auf den Relegationsrang. Heißt: die Mannschaft hat im Moment keinen allzu engen Kontakt zu den Abstiegsrängen, aber ist auch alles andere als sorglos unterwegs.

Auswärts verbreitet der kommende KSC-Gegner nicht Angst und Schrecken: In neun Spielen wurden nur vier Punkte verbucht, gab es nur einen Sieg. Das häufigste Resultat zwischen dem KSC und Greuther Fürth: 2:1. Sechs Spiele endeten so.

Der Fürther Sebastian Griesbeck (l) im Kopfballduell mit dem Nürnberger Florian Flick. | Bild: Daniel Karmann/dpa

Die Heimbilanz der vergangenen 17 Spiele: Neun KSC-Siege, dazu vier Remis. Torverhältnis: 27 zu 23 pro KSC. Apropos Tore: Die Fächerstädter kassierten in den letzten 15 Spielen immer mindestens einen Gegentreffer. Und: In drei von zehn Heimspielen in dieser Spielrunde bleiben die Badener torlos.

Das letzte Zweitligaspiel zwischen dem KSC und Greuther Fürth endete 1:1. Die aktuelle Form des Gästeteams - in den fünf zuletzt ausgetragenen Partien - ist besser als die der Blau-Weißen. Der KSC konnte in diesem Zeitraum nie gewinnen, die Fürther schon... Seit dem12.Spieltag ergatterten die Fächerstädter nur zwei magere Pünktchen. Der letzte Sieg liegt schon rund vier Monate zurück, es war gegen Bielefeld.

KSC kommt wohl wieder mit einer Doppelspitze

Die Badener treffen gegen Fürth im Schnitt 1,8-mal, der Erstligaabsteiger trifft gegen den KSC 2,2-mal. Der KSC wird gegen die Kleeblätter wohl erneut ein 4-4-2 System praktizieren. Ob das Mittelfeld in Rautenform angeordnet wird, oder mit zwei zentralen defensiven Sechsern – wie in Magdeburg mit Tim Breithaupt und Kapitän Jerome Gondorf - das bleibt abzuwarten.

Sicher ist, dass die Badener wieder mit zwei Stürmern spielen werden. Trainer Christian Eichner: "Mit einer Doppelspitze haben wir einen mehr in der Box." Fürths Sportchef Rachid Azzouzi prophezeit für die Freitagspartie: "Das wird ein hartes Stück Arbeit."