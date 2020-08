vor 2 Stunden Karlsruhe Erstes Testspiel des Karlsruher SC vor bis zu 320 Zuschauern

Vor bis zu 320 Zuschauern will der Karlsruher SC sein erstes Testspiel in der Vorbereitung auf die nächste Saison austragen. Am Samstag (14 Uhr) hat der badische Fußball-Zweitligist in seinem Jugendstadion den Regionalligisten FSV Frankfurt zu Gast. Sein erstes Training nach der Sommerpause hatte der KSC am Dienstag im Wildparkstadion vor 400 Zuschauern absolviert.