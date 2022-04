vor 4 Stunden Karlsruhe "Ein Konkurrenzkampf, wie ich ihn haben wollte": Drei KSC-Innenverteidiger wollen in die Startelf zum Düsseldorf-Match

Beim Fußball-Zweitligisten Karlsruher SC kämpfen drei Profis um zwei Plätze in der Innenverteidigung. Routinier Daniel Gordon, Rückkehrer Christoph Kobald und der finnische Nationalspieler Daniel O'Shaughnessy befänden sich vor der Partie gegen Fortuna Düsseldorf am Sonntag (Anpfiff 13.30 Uhr) auf Augenhöhe, sagt KSC-Trainer Christian Eichner am Freitag.