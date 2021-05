Der Karlsruher SC musste sich am Montagabend erst ganz spät bei Fortuna Düsseldorf geschlagen geben. In der fünften Minute der Nachspielzeit gelang den Gastgebern noch der Lucky Punch. Dennoch konnten die Badener erhobenen Hauptes den Platz verlassen, Kapitän Jerôme Gondorf "war extrem stolz auf jeden Einzelnen".

Trotz der bitteren Niederlage war beim KSC-Anhang neben einiger Enttäuschung auch Zufriedenheit über das Match zu erkennen, was zugleich den Willen und den Ehrgeiz der Mannschaft aus der gesamten bisherigen Saison widerspielgelte.

"Ich bin extrem stolz auf jeden Einzelnen. Die Situation so wie sie ist, hätten uns glaube ich die wenigsten zugetraut. Vor allem wenn man den Kader gesehen hat vor der Saison und das Budget, das zur Verfügung stand", geriet Kapitän Jerôme Gondorf nach dem Spiel regelrecht ins Schwärmen.

"Damit haben wir glaube ich einige Kritiker verstummen lassen und über weite Strecken in der Saison die Fußballfans schon ein Stück weit begeistern können mit unserer Art von Fußball, die vorgegeben wird vom Trainerteam. Es macht auf jeden Fall eine Menge Spaß, wir haben viele junge Spieler dabei, die sich entwickeln wollen, die hungrig sind und gut mitziehen - und das ist für einen der Älteren wie mich eine große Freude."

Hofmann zur Schlussszene: "Müssen das cleverer ausspielen"

Der KSC erwies sich auch gegen die Fortuna als unangenehmer Gegner, steckte nach dem Rückstand nicht auf und spielte bis zuletzt auf einen Sieg: "Das ist ja unsere Einstellung diese Saison. Wenn wir am Erfolg schnuppern, hauen wir immer alles rein und gehen dann lieber auf ein Siegtor, als ein Ergebnis zu verwalten. Und das steht uns auch um ehrlich zu sein gar nicht so gut", erklärte Gondorf.

Das bessere Ende hatte diesmal jedoch die Fortuna, in einer extrem unglücklichen Situation für die badischen Gäste: "Dass du dann natürlich heute noch so ein Ei bekommst, spiegelt für mich so ein bisschen das Spiel wider. Denn ich glaube, in der Szene sind wir in Überzahl am langen Pfosten, kommunizieren nicht, verlieren dann unseren Gegner aus den Augen, das Ding prallt an die Latte und irgendeiner ist wieder frei und macht das Tor", haderte der KSC-Kapitän mit der Schlussszene.

Auch Hofmann bemängelte: "Wir müssen das cleverer ausspielen am Ende. Aber wir haben das letzte Tor dann auch schlecht verteidigt. Wir waren, glaube ich, in Unterzahl im Sechzehner und das bestraft die Fortuna natürlich."

Schon der zweite Düsseldorfer Treffer ärgerte Gondorf in der Entstehung: "Es sind natürlich einfache Fehler, wir spielen Düsseldorf in die Karten. Wir besprechen die Dinge im Voraus, aber da sind wir einfach zu unseriös und uns vielleicht auch zu schade, mal einen Ball klar zu spielen und laden sie damit ein. Und dann haben sie einfach auch die Qualität, sowas auszuspielen."

Elfmeter-Szene für Hofmann ein "klares Ding"

Das 2:1 war der Wendepunkt in der Partie, nachdem der KSC zunächst in Führung gegangen war, die Fortuna noch vor der Pause ausglich und schließlich durch Borrello selbst zur Führung kam. Diese wiederum egalisierte Marvin Wanitzek per Strafstoß nach dem Foul an Philipp Hofmann.

"Es kommt die Flanke und dann will ich hochspringen, er macht währenddessen mit dem Arm die Sprungbewegung mit und trifft mich dann. Das ist natürlich unglücklich für ihn, aber für mich ist es auch ein klares Ding", kommentierte der 27-Jährige die Elfmeter-Entscheidung.

Vorfreude aufs Restprogramm: "Es kommen drei schöne Gegner auf uns zu, die alle mit oben dabei sind!"

Vier Spiele später, nach zweiwöchiger Corona-Zwangspause, wartet nun ein hartes Restprogramm auf die Badener: Mit Greuther Fürth am kommenden Samstag und Holstein Kiel warten noch zwei weitere Aufstiegsaspiranten auf Christian Eichners Elf.

"Wir haben jetzt erst mal einen Tag frei, an dem wir durchschnaufen können. Ich glaube, es wird aber trotzdem erneut eine sehr kurze Woche, da wir am Mittwoch erst wieder einsteigen", zeigte sich Marvin Wanitzek kämpferisch mit Blick auf das Restprogramm.

"Es tut jedem Einzelnen gut, weil viele Spieler auch weggebrochen sind durch kleine Verletzungen. Die Intensität war noch höher und wir sind noch enger zusammengerückt, da wird jeder gebraucht. Wir gehen die letzten Spiele nochmal mit Freude an. Es kommen drei schöne Gegner auf uns zu, die alle mit oben dabei sind. Warum dann auch nicht mal den ein oder anderen ein bisschen ärgern? Das ist Ansporn genug, da nochmal Dreier zu ziehen."