vor 1 Stunde Karlsruhe KSC Trainer über St. Pauli: "Für mich ist das die Mannschaft der Stunde"

Trotz weiter guter Chancen will Trainer Christian Eichner nicht über die Aufstiegschancen des Karlsruher SC reden. Die volle Aufmerksamkeit des KSC gelte am Samstag (13.00 Uhr/Sky) nicht dem Spitzenquartett, sondern Gegner FC St. Pauli. "Für mich ist das die Mannschaft der Stunde. Ich glaube, ich würde den größten Fehler machen, wenn ich in dieser Liga irgendwelche Hochrechnungen anstelle", so der KSC-Coach.