vor 2 Stunden Karlsruhe Eichner warnt seine Elf vor "Zirkus Krone" im Pokal

Trainer Christian Eichner glaubt fest an ein Weiterkommen des Karlsruher SC im DFB-Pokal. "Ich erhoffe mir schon, dass wir in Summe die höhere fußballerische Qualität besitzen", sagte der 38-Jährige am Sonntag vor der Partie gegen Sportfreunde Lotte.