Gegen den SC Paderborn will der Karlsruher SC nun endgültig die 40-Punkte-Marke knacken. Das die Elf von Lukas Kwasniok aber ein ernstzunehmender Gegner ist, wissen die Badener seit dem Hinspiel. Im Wildpark sah es schnell ganz schlecht für den KSC aus. Eine prägende Figur des Spiels ist am Sonntag aber auf jeden Fall nicht dabei. Dafür aber etliche Profis mit KSC-Vergangenheit. Peter Putzing wirft einen Blick auf den kommenden Gegner.

Die Clubs sind zwar in Liga zwei Tabellennachbarn, aber es gibt ein paar Unterschiede zwischen dem KSC und dem SC Paderborn. Paderborn hat - durch den Auswärtssieg beim Hamburger SV - die magische 40 Punkte-Marke erreicht. Der KSC ist da noch nicht am Ziel. Für die Badener geht am kommenden Sonntag in Westfalen die Jagd auf den 40. Saisonpunkt weiter.

Paderborn im Umbruch

Der SC Paderborn hat vor und während der laufenden Saison viele, viele Stammspieler verloren. Etliche davon gingen in die erste Bundesliga. Chris Führich nach Stuttgart, Torjäger Sven Michel zu Union Berlin, Sebastian Vasilidis nach Bielefeld, Christopher Antwi-Adjey zum VfL Bochum, dazu wechselte Kapitän Sebastian Schonlau zum Hamburger SV, Prince Osei Owusu nach Aue und Chima Okoroji nach Sandhausen. Ex-KSC-Spieler Marco Terrazzino zog es nach Polen.

Paderborn verdiente durch kluge Einkaufspolitik und Kaderplanung immer wieder - Millionen. Allein in dieser Saison sollen rund acht Millionen in der SCP Kasse geklimpert haben. Und der KSC? Der KSC verlor nicht einen Stammspieler. Was gut ist für das Teamgefüge - aber schlecht für die Kasse. Denn: Man konnte keine Transfererlöse generieren. Überhaupt: Mehrwert durch Kaderplanung? Gibt es bei den Badenern im Gegensatz zu den Westfalen aktuell nicht.

Das könnte Sie auch interessieren Karlsruhe Kann Jerôme Gondorf spielen? Der KSC bangt vor dem Paderborn-Match um seinen Kapitän

Der KSC hat in den fünf zurückliegenden Jahren zwar weit über hundert Spieler verpflichtet - aber Mehrwert oder Gewinn gab es leider wohl keinen. Die Abfindungen für Fehleinkäufe dürften die geringen Ablöseeinnahmen um ein Vielfaches überschritten haben.

Paderborn mit Heimschwäche

Dass der SCP mitten in einem Umbruch ist, dass es dadurch in der Kombinationsmaschine knirscht und die Rädchen nicht so toll ineinandergreifen, das belegt die Heimspielbilanz der Westfalen. In der Heimtabelle belegt Paderborn Rang 15 mit mageren zwölf Punkten, die man in 14 Begegnungen verbuchen konnte. Das Torverhältnis ist mit 19 zu 22 gar negativ.

Der KSC hat in den letzten sieben Ligaspielen immer mindesten einen Treffer erzielt. Insgesamt waren es 14. Das ist Ligabestwert. Das Hinspiel gewannen die Paderborner im Wildpark. Schon nach rund einer halben Stunde lagen die Blau-Weißen mit 0:4 zurück. Philipp Hofmann und Fabian Schleusener gestalteten dann das Ergebnis mit ihren Treffern zum 2:4 etwas erträglicher.

Das könnte Sie auch interessieren Karlsruhe Neuzugang für den KSC: Eigengewächs Stefano Marino unterschreibt Profivertrag

Jetzt, am Sonntag, hat der KSC gegenüber der Partie in der Hinrunde einen Vorteil: Dreifach Torschütze Sven Michel steht nicht mehr beim SCP unter Vertrag. Der wurde für mehr als zwei Millionen Euro an Unin Berlin verkauft.

Viele Akteure mit KSC-Vergangenheit

Der SCP ist eine Art "KSC-Außenstelle." Trainer ist Lukas Kwasniok, der arbeitete einst in der KSC-Jugend, zu Zeiten, als dort auch KSC-Cheftrainer Christian Eichner aktiv war. Zudem: Mittelfeldmann Marcel Mehlem und Kreativspieler Florent Muslija wurden im Wildpark ausgebildet - zum Teil von Kwasniok. Der hat noch immer seinen Hauptwohnsitz in Muggensturm. Der Co-Tainer von Kwasniok: Ein waschechter Karlsruher! Frank Fröhling. Der wurde in Durlach geboren.

Kwasniok traf zweimal auf den KSC. In der Hinrunde gewann sein Team im Wildpark 4.2. Als er Cheftrainer des damaligen Regionalligisten Saarbrücken war - warf er den KSC aus dem DFB-Pokal. Zur KSC-Fraktion bei SCP kommt bald Innenverteidiger Robin Bormuth. ka-News.de hat diesen Wechsel exklusiv gemeldet, nach der Sonntagspartie soll er auch offiziell bestätigt werden.

Das könnte Sie auch interessieren Karlsruhe Füllt Nico Schlotterbeck bald die KSC-Kasse? Wie die Badener im Sommer ein Millionen-Geschäft machen könnten

Gegen Düsseldorf schaffte es Bormuth nicht in den KSC-Kader, bleibt abzuwarten, ob er in Paderborn dabei sein darf. Insgesamt gab es 19 Begegnungen zwischen den Clubs. Die Fächerstädter gewannen davon sieben, drei endeten remis. Der letzte Sieg des KSC in Paderborn? 2017 in Liga drei. Da gewannen die Badener mit 2:0. Torschütze - neben Fabian Schleusener - war Marcel Mehlem.