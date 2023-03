Karlsruhe vor 1 Stunde

Duell der Gegensätze: Kann der KSC auch gegen schwächelnde Rostocker jubeln?

Während es beim Karlsruher SC aktuell wie am Schnürchen läuft, zeigt der Trend bei Hansa Rostock in eine andere Richtung. Die "Kogge" verlor vier der vergangenen fünf Partien. Setzen sich beide Serien fort, feiert der KSC am Sonntag seinen vierten Sieg in Folge. Bereits im Hinspiel und beim letzten Besuch in Rostock behielten die Badener die Oberhand.