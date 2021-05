Der Karlsruher SC hat seine Sieglos-Serie beendet. Im letzten Heimspiel der Saison besiegt die Mannschaft von Christian Eichner den Aufstiegskandidaten Holstein Kiel mit 3:2 und macht damit den Norddeutschen einen dicken Strich in die Aufstiegsrechnung.

In einer ereignisarmen ersten Halbzeit konnten die Störche durch Stürmer Janni Serra in Führung gehen (41.). Nach dem Seitenwechsel nahm die Partie deutlich an Fahrt auf und der KSC kam wacher aus der Kabine. Innerhalb von acht Minuten drehten die Badener die Partie. Malik Batmaz nach einem Pass von Kapitän Jerôme Gondorf (52.) und Torjäger Philipp Hofmann per Kopf nach einer Ecke von Marvin Wanitzek (60.) stellten auf 2:1.

Doppelpack Hofmann

Nach einer Balleroberung im Mittelfeld und schnellen Gegenstoß gab der starke Batmaz diesmal die Vorlage für Hofmann, der in der 76. Minute auf 3:1 erhöhte. Im Anschluss drückte Kiel den KSC in die eigenen Hälfte und die Gäste kamen nach einem verwandelten Foulelfmeter von Alexander Mühling (84.) zum Anschluss.

In der Nachspielzeit war es erneut Serra, der für die Gäste das dritte Tor markierte, doch SchiedsrichterRobert Hartmann nahm den Treffer nach einem Hinweis des Video-Assistenten richtigerweise zurück. Damit endet für den KSC eine Serie von neun Spielen in Folge ohne Sieg und die Blau-Weißen vertagen damit einen möglichen Aufstieg der Kieler auf den letzten Spieltag.