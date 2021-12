vor 1 Stunde Karlsruhe Remis zum Jahresabschluss: KSC dreht Partie und verspielt Führung gegen Rostock

Der Karlsruher SC hat Hansa Rostock einen späten Teilerfolg ermöglicht. Der Aufsteiger von der Ostsee kam am Sonntag durch ein Tor von Pascal Breier in der 82. Minute zu einem 2:2 (1:2). Der 29-jährige Stürmer hatte auch den ersten Treffer für die leidenschaftlich kämpfenden Gäste erzielt (7.). Vor in Baden-Württemberg zugelassenen 750 Zuschauern trafen Daniel Gordon (13. Minute) und Philipp Hofmann (26.) mit seinem neunten Saisontor für den KSC.