Mit einer starken Aufholjagd dank einer eindrucksvollen zweiten Halbzeit gewinnt der Karlsruher SC nach 0:2 noch mit 3:2 beim SV Sandhausen und unterstreicht damit seinen Höhenflug im Jahr 2021, in dem die Badener weiterhin ungeschlagen bleiben.

30 Minuten reichten dem Karlsruher SC, um die drohende Derby-Niederlage beim SV Sandhausen abzuwenden und seine Ungeschlagen-Serie im Jahr 2021 weiter auszubauen. Vor allem das Offensiv-Duo Philipp Hofmann und Kyoung-Rok Choi spielten bei der Aufholjagd eine entscheidende Rolle.

"Meiner Meinung nach haben wir in der ersten Halbzeit richtig schlecht gespielt. Wir hatten ein Problem mit dem zweiten Ball. Wir haben viel lange Bälle gespielt und dann zwei leichte Gegentore bekommen. Aber wir haben nicht aufgegeben und in der zweiten Halbzeit direkt Gas gegeben. Und dann gewinnen wir 3:2 und wir sind zufrieden", äußerte sich Choi nach der Partie zum Spielverlauf.

Doppelpacker Choi

Zwischen der 53. und 76. Minute erzielte er die beiden Treffer zum Ausgleich und Sieg. Zunächst sorgte Hofmann, durch Choi in Szene gesetzt, noch für den Anschlusstreffer. Dass der KSC mit dem Erfolg auch automatisch weiterhin im Aufstiegsrennen mitmischt, ist für den südkoreanischen Offensiv-Wirbelwind aber eher zweitrangig. "Wir müssen von Spiel zu Spiel gucken. Wir müssen gut vorbereitet fürs nächste Spiel sein."

Dass auch mal eine starke Halbzeit für einen Dreier reichen kann, zeichnet ein Spitzenteam auch aus. Und zumindest charakterlich ist der KSC das in diesem Jahr aus Sicht von Marco Thiede. "Es ist halt einfach der Wahnsinn, was wir dieses Jahr für eine geile Mannschaft zusammen haben. Die Truppe war schon wütend in der Kabine, so sind wir rausgegangen, aber ich glaube das zeichnet uns dieses Jahr einfach wahnsinnig aus, dass wir auch noch im Stande sind so ein Ding noch zu drehen."

Der KSC-Aufschwung, besonders seit dem Jahreswechsel, trägt die Handschrift von Cheftrainer Christian Eichner, der aber nicht nur deshalb die volle Rückendeckung der Jungs genießt: "Ich glaube Christian findet da immer die richtigen Worte. Er hat auch gesagt, wir sollen die erste Halbzeit komplett vergessen. Damit hat er auch genau recht. Es bringt nichts sich darüber Gedanken zu machen über die Fehler, die man gemacht hat. Die sind dann ja schon gemacht. Da hat er die richtigen Worte gefunden und ich glaube die Reaktion spricht dann für sich", so Thiede.

"Big Points"

"Für uns ist dieser Sieg ein Big Point mit Blick auf unser Saisonziel, die 40 Punkte-Marke", leitete Christian Eichner sein Statement zum Spiel bei der anschließenden Pressekonferenz ein. "Der frühe Anschlusstreffer war aus meiner Sicht überlebenswichtig, um den Glauben zu wahren, hier etwas mitzunehmen. Es ist momentan so, dass die glücklichen Situationen seit Jahresbeginn auf unsere Seite fallen. Ich bin aber auch überzeugt, dass diese Situation kein Zufall ist, weil die Mannschaft unglaublich viel arbeitet und jeder für den anderen da ist", zeigte sich ein sichtlich glücklicher KSC-Trainer.