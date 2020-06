Derbysieger, Derbysieger - hey, hey! So feiert das Netz den Sieg über Stuttgart

Am Sonntag siegte der Karlsruher SC mit 2:1 gegen den VfB Stuttgart. Das ersehnte Regionalderby wurde im Zuge der Corona-Pandemie als Geisterspiel im Wildpark ausgetragen - die Stimmung über den Sieg ließen sich die Fans aber nicht nehmen. So feierten die Fans (im Netz).

Wenn die Worte fehlen...

... kann manchmal nur GIF ausdrücken, was man fühlt:

Oder ein Lied...

Ein einziges Wort reicht meistens auch:

Nicht, dass es diese Aufforderung bräuchte, aber:

Der Sieg sei nicht unverdient, meint Twitter-User "Coach Gutzler" - Trainer Christian Eichner habe die Mannschaft gut auf die Stuttgarter eingestellt.

Manche waren schon am Feiern, aber so ist es gleich noch schöner - alles Gute nachträglich!

So ein Sieg tut einfach gut!

Vor allem nach 13 langen Jahren!

Nur konsequent:

Es wird aber auch Trost gespendet: Gegen badische Vereine sei der VfB halt machtlos, so Twitterer Jörg Tauss.

Sogar Nicht-Fußballfans lassen sich begeistern - es gehe schließlich um Lokalpatriotismus:

Mit dem Sieg ist der KSC vorerst raus aus den Abstiegsrängen - das freut die Fans auch in der Ferne:

Und wie war das gleich mit den Aufstiegsplänen bei Stuttgart?

Bei den Spielern ist die Stimmung entsprechend: "Für die Fans, für den Verein, für die Stadt und für die ganze Region!!!!", schreibt Stürmer Änis Ben-Hatira.

Trotzdem irgendwie kaum zu glauben...

Für den ein oder anderen Fan ist der Sieg auch am Tag danach noch etwas surreal - aber die gute Laune wirkt nach: "Mit 'nem Grinsen aufgestanden, das bekommt heute aber wohl nichts mehr weg."

Woanders erhält man sich das Euphorie-Gefühl mit dem (Re)Play-Button - wie gut, dass es Wiederholungen gibt.

Für die Spieler gibt es keine allzu lange Feier - am Mittwoch steht schon die nächste Partie gegen Jahn Regensburg an (Anpfiff 18.30 Uhr in Regensburg):

Doch nicht nur im Netz wurde gefeiert:Am Wildparkstadion fanden sich nach Abpfiff zirka hundert Fans ein, die sich zusammen mit KSC-Spielern über den Derbysieg freuten.

Abwehrspieler Dirk Carlson stimmte mit den Fans Sprechchöre an und ließ sein Auto wackeln.

Bei den Stuttgartern verlief die Abfahrt zügiger - und ohne Punkte. Bis zum nächsten Mal?!