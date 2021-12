vor 46 Minuten Karlsruhe Der KSC empfängt den 1. FC Heidenheim: Das Spiel im Liveticker

Die Fans des Karlsruher SC sahen in den vergangenen beiden Wochen zwei völlig unterschiedliche Gesichter ihrer Mannschaft. Nach dem furiosen 4:0 zu Hause gegen Hannover folgte ein ernüchternder Auftritt bei der 1:3-Niederlage in Dresden. Vor 750 zugelassenen Zuschauern erwartet der KSC nun den 1. FC Heidenheim im Wildparkstadion. Die Gäste mit der Vereinsikone Frank Schmidt an der Seitenlinie liegen sechs Punkte vor den Badenern und gewann vier der letzten fünf Spiele. Kann der KSC den Lauf der Schwaben stoppen? ka-news.de begleitet die Partie im Liveticker.