Der Karlsruher SC gewinnt sein Auswärtsspiel bei Holstein Kiel mit 3:2. Torschützen für die Eichner-Elf waren Heise, Thiede und Bormuth. Dagegen hat Holstein Kiel nach dem Pokal-Coup gegen den FC Bayern München im Aufstiegsrennen einen Dämpfer erlitten.

Die in der Liga seit drei Spielen sieglosen Norddeutschen unterlagen vier Tage nach dem Erfolg gegen den deutschen Rekordmeister dem Karlsruher SC mit 2:3 (0:2) und liegen mit 29 Punkten nur auf Rang vier hinter Spitzenreiter VfL Bochum (32), dem Hamburger SV und Fortuna Düsseldorf (beide 30). Den Siegtreffer für den KSC, der schon mit 2:0 in Führung lag, erzielte Robin Bormuth in der 85. Minute. Der HSV tritt im Montagsspiel gegen den VfL Osnabrück an (20.30 Uhr).

Im Abstiegskampf konnte Jahn Regensburg mit dem 3:1-Erfolg gegen den SV Sandhausen drei Zähler im Kampf um den Klassenverbleib verbuchen. Der 1. FC Heidenheim bleibt nach dem 3:0-Sieg gegen Darmstadt 98 neben Fortuna Düsseldorf die einzige Mannschaft der Liga ohne Heimniederlage.