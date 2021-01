Am Mittwoch (Anpfiff 20.30 Uhr) trifft der Karlsruher SC auf "Schwergewicht" Hannover 96. Zwar stehen die Badener den Norddeutschen punktemäßig in nichts nach, dennoch warnt Eichner vor der "bärenstarken Mannschaft". ka-news.de präsentiert euch alles Wissenswerte zum Auftakt der zweiten Halbserie.

"Mit Hannover kommt das nächste Schwergewicht auf uns zu. Wir werden vorbereitet sein und freuen uns auf eine hoffentlich interessante zweite Halbserie", so der Coach.

"Hannover hat einen so stark besetzen Kader, dass die unter die ersten fünf Teams der Liga gehören. Eine bärenstarke Mannschaft, die mit ihrer Qualität als Favorit in dieses Spiel gehen wird. Trotzdem wollen wir versuchen erfolgreicher zu starten, als dies in der Hinrunde der Fall war. Wir wollen auf keinen Fall, wie zum Saisonanfang, die ersten drei Begegnungen verlieren."

Hannover und der KSC sind punktgleich - aber 96 hat die etwas bessere Tordifferenz, daher liegt der Tabellennachbar vor den Badenern. Die Tendenz der Norddeutschen geht klar nach oben, Hannover hat nur eines der letzten fünf Spiele gegen den KSC verloren.

Wiedersehen mit Florent Muslija

Im Schnitt erzielt der KSC 1,2 Tore gegen 96, die Hannoveraner bringen es auf 2,4 Treffer. Apropos Tore: Die Wildparkprofis haben in den letzten 15 Spielen immer ein Tor erzielt - aber achtmal in Folge auch eins kassiert. Von 15 Spielen in der 2. Bundesliga gewann der Club aus der Fächerstadt vier, drei Begegnungen endeten remis. Insgesamt gab es 38 Aufeinandertreffen, davon gewannen die Badener elf und spielte sechsmal Unentschieden.

KSC-Profi Sebastian Jung kam von Hannover in den Wildpark. Beim KSC brachte er es auf drei Einsatzminuten, Muskelprobleme verhinderten mehr. In Hannover schaffte er in der vergangenen Saison zehn Einsätze, über 766 Minuten. Ex-KSC-Spieler Florent Muslija steht in Diensten der Roten.

Er war beim 5:2-Sieg der Norddeutschen am vergangenen Spieltag beim 1. FC Nürnberg Torvorbereiter. Muslija wurde im Wildpark ausgebildet, ehe er für mehr als eine Million Euro als Ablöse an die Leine wechselte. Der Südbadener war von 2007 bis 2018 beim KSC.

Muslija trug einiges dazu bei, dass Hannover in der Teamstatistik der laufstärksten Zweitligateams einige Positionen vor dem KSC zu finden ist. Hannover spulte 1.942,62 Kilometer ab, der KSC kam auf 1.923,78 Kilometer. Nur Sandhausen und Braunschweig liefen weniger als der KSC.

Hannover ist nach der Halbzeit am stärksten

Genki Haraguchi, japanischer Nationalspieler, ist der laufstärkste 96er, in Liga zwei ist er unter allen Profis Nummer vier mit 185,98 zurückgelegten Kilometern. Haraguchi ist einer, den KSC-Trainer Christian Eichner als "Unterschiedsspieler" bezeichnet. Der Japaner ist Spielgestalter und ein enorm guter Distanzschütze. Sechs seiner letzten acht Tore erzielte der Offensivspieler per Weitschuss.

Torjäger der Roten ist Marvin Ducksch. In 17 Spielen markierte er neun Tore, davon drei per Elfmeter, sieben weitere Treffer hat er vorbereitet. Hannover ist kurz nach der Halbzeit am gefährlichsten, zwischen der 46. und 60. Minute wurden schon elf Tore markiert. Der KSC zählt eher zur Kategorie Frühstarter - bereits neun Tore haben die Eichner-Schützlinge in der ersten Viertelstunde markiert.

Insgesamt waren die Badener in dieser Saison schon sieben Mal nach Ecken erfolgreich - weit mehr als jedes andere Team in Liga 2. KSC-Legende, Supertechniker Michael Harforth, stand in neun Partien gegen Hannover auf dem Spielfeld.

Bester Torschütze im KSC-Dress gegen 96 ist Arno Glesius. In vier Spielen traf er dreimal. Hannovers Trainer Kenan Kocak ist im Badischen, in Mannheim, aufgewachsen. Kocaks Punkteschnitt: 1,53. Der von Eichner: 1,44. Im Scoutingteam der 96er ist der gebürtige Badener Valentin Herr beschäftigt, ein Ex-Amateurnationalspieler. Seinen Hauptwohnsitz hat er noch immer in Rastatt, ganz in der Nähe vom verletzten KSC-Profi Janis Hanek.