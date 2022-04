16.04.2022 19:00 Karlsruhe Gordon fliegt früh, der KSC verliert 0:3 –Der Liveticker zum Nachlesen

Ein gebrauchter Tag für den KSC: Nach der 1:0-Führung durch Glatzel (23.) sieht Gordon nach einer halben Stunde nach seinem zweiten Foul Gelb-Rot. Den resultierenden Freistoß versenkt Vuskovic sehenswert zum 2:0 (31.). Der KSC verteidigt in Hälfte zwei diszipliniert, Vagnoman erhöht dennoch auf 3:0 (68.). Der Liveticker zum Nachlesen.