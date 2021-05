vor 1 Stunde Lukas Hiegle Düsseldorf/Karlsruhe Analyse zum Spiel: Später Fortuna-Schock versetzt dem KSC die erste Niederlage nach der Quarantäne

Knock-out in der Nachspielzeit: Lange Zeit sah es für den Karlsruher SC bei Fortuna Düsseldorf nach einer Punkteteilung aus. Erst in der 95. Minute schockten die Rheinländer die badischen Gäste doch noch ganz spät. Die Eichner-Elf erwies sich in der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt wie schon beim HSV als unangenehmer Gegner für die Fortuna. Die dürfen sich durch den Last-Minute-Sieg nun wieder Hoffnungen auf den Bundesliga-Aufstieg machen.