Rückschlag für den Karlsruher SC im Kampf um den Klassenerhalt in der 2. Bundesliga! Beim Gastspiel in Aue kassieren die Blau-Weißen ihre erste Niederlage nach der Corona-Pause! Die “Veilchen“ waren bei der Neuauflage des Relegations-Duells von 2018 einen Tick wacher und bestraften eine der wenigen Karlsruher Nachlässigkeiten eiskalt.

Christian Eichner, der ab der kommenden Saison als Cheftrainer arbeiten soll, musste im Vorfeld der Partie die gelb gesperrten Manuel Stiefler und Philipp Hofmann ersetzen. Für sie kamen Manuel Thiede und Lukas Röser in die Startelf, zudem ersetzte Marc Lorenz wieder Änis Ben-Hatira. Marco Djuricin rückte ins Sturmzentrum, wo Hofmann sonst der Dreh- und Angelpunkt des Karlsruher Offensivspiels ist.

Die Eichner-Elf legte zu Spielbeginn mutig los , fanden gegen gut gestaffelte Auer aber kein Durchkommen, auf der Gegenseite hingegen präsentierte sich der KSC zu zahm im Spiel gegen den Ball.

Weder Gondorf noch Carlson schafften es auf ihren Gegenspieler Hochscheid genug Druck auszuüben, so dass dieser den Ball in den Strafraum legen konnte, dort fand sein Ball in Mitspieler Krüger einen dankbaren Abnehmer, der aus rund zehn Metern den Ball noch stoppen und zur frühen Führung der Sachsen einschießen konnte.

Es sollte in der Anfangsviertelstunde die einzige nennenswerte Aktion des Spiels sein. Schließlich war es Fröde der nach knapp 20 Minuten Aue-Keeper Männel mit einem Schuss aus gut 18 Metern zu dessen ersten Parade des Nachmittags zwang.

Vorausgegangen war eine scharfe Hereingabe von Gondorf. Der restliche Teil der ersten Halbzeit fand überwiegend außerhalb der Gefahrenzone, im Mittelfeld der Partie ab. Die Verteidigungsreihen waren aufmerksam, die Angriffsbemühungen oft zu kreativlos, so erlebte die Partie längere Zeit keine spektakulären Höhepunkte.

Eine Flanke von Wanitzek nach einer halben Stunde stand bezeichnend für den KSC-Auftritt an diesem Nachmittag. Seine Flanke sucht findet aber weit und breit keinen Abnehmer und segelt an allen vorbei. Der KSC wollte, aber konnte die Auer nicht wirklich unter Druck setzen. Aue setzte bis zum Pausenpfiff weiter auf verwalten, der KSC kam nach einer Ecke zu einer Halbchance.

Effektive aber keineswegs aktivere Veilchen, trainiert von Ex-KSC-Profi Dirk Schuster, gingen mit der Führung in die Kabine. Dem KSC fehlt es ohne Torjäger Hofmann an allen Ecken und Enden an offensiver Durchschlagskraft.

Wenn schon spielerisch nicht viel ging bleibt noch die Distanz und so probierten beide Teams mit Distanzversuchen ihr Glück – ohne Erfolg! Immer wieder wurden die Spielzüge durch Fehlpässe unterbrochen. Das Bemühen gerade beim KSC war zwar zu erkennen, aber auf dem Niveau schleichen sich einfach zu viele Ungenauigkeiten hinein.

Sinnbildlich dafür stand die Szene in der der eingewechselte Ben-Hatira in die Arme von Männel schob nachdem er sich vorher auf der linken Außenbahn gut durchgesetzt hatte. Wie bereits vergangene Woche gegen St. Pauli hätte beinahe schon wieder ein Spieler mit KSC-Vergangenheit den Badenern einen Gegentreffer versetzt.

Doch Dimitri Nazarov traf eine Viertelstunde vor Schluss nur die Latte. Bis zur 86. Minute dauerte es, als es Hofmann-Ersatz Djuricin scheinbar doch noch gelang den erlösenden Ausgleichstreffer für die Blau-Weißen zu erzielen.

Der schöne Treffer des Österreichers wurde aber wegen Abseitsstellung zurück genommen. So blieb es letztlich beim unglücklichen 0:1 aus Sicht der Wildpark-Kicker. “Ich denke wir haben heute sehr viel investiert, waren dann ein Mal nicht richtig gestanden und haben das Gegentor bekommen. Ansonsten glaube ich hat Aue kaum eine Chance gehabt.

Wir sind viel angerannt, haben viel probiert und uns auch Chancen herausgearbeitet, aber die letzte Entscheidung war dann oftmals falsch“, so KSC-Abwehrmann David Pisot. "Wir müssen uns wieder aufrichten und schauen, dass wir den VfB Stuttgart zu Hause schlagen", richtete sein Trainer Christian Eichner bereits eine Kampfansage in Richtung des Derby-Gegners kommende Woche.