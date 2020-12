Der Aufschwung des Karlsruher SC ist nach vier Siegen in Serie am dritten Advent vorerst wieder gerissen. Das Team von Christian Eichner musste sich Bundesliga-Absteiger Fortuna Düsseldorf geschlagen geben. Für die Rheinländer war das badische Gastspiel der erste Saison-Sieg in der Fremde, die dadurch auch wieder näher an die anvisierten Aufstiegsplätze rücken.

In seiner Startaufstellung war Eichner im Vergleich zur Vorwoche zu zwei Wechseln gezwungen. So mussten Kapitän Gondorf (Gelbsperre) und der zuletzt formstarke Choi (angeschlagen) ersetzt werden. Groiß und Kother erhielten dafür ihre Startelf-Chance.

Mit vier Siegen im Rücken begann der KSC selbstbewusst gegen den Absteiger aus der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt. Die Blau-Weißen suchten schnell den Weg nach vorne, um dort in erster Linie Top-Torjäger Hofmann in Szene zu setzen. Die beste Gelegenheit in der druckvollen Karlsruher Anfangsphase hatte allerdings Wanitzek, der nach fünf Minuten aus kürzester Distanz an Düsseldorfs Schlussmann Kastenmeier scheiterte.

Erste Chance - erstes Tor

Zwar konnte die Eichner-Elf die leicht kriselnden Gäste einschnüren, doch klare Torchancen brachte der KSC nicht zustande. Besser machten es dann die Gäste vor dem Tor. Die Fortunen können ihre erste Torchance direkt zur Führung nutzen. Ausgerechnet nach einem Standard, der großen Stärke des KSC, ist es Krajnc, der nahezu unbedrängt eine Düsseldorfer Ecke zur Führung veredeln kann. Die Fortuna übernahm ab diesem Zeitpunkt dann die Spielkontrolle.

Eine Halbchance von Hofmann nach 20 Minuten war mit das Einzige, was der KSC vor leeren Rängen im Wildpark zu bieten hatte. Stattdessen vergab die Fortuna mehrere vielversprechende Möglichkeiten die Führung auszubauen. Die gedrehte Partie gegen Osnabrück aus der Vorwoche war das Einzige, was den Gastgebern zu diesem Zeitpunkt Hoffnung machen konnte.

Furios nach dem Pausentee

Und mit diesem Wissen schien der KSC auch nach dem Halbzeitpfiff aus der Kabine gekommen zu sein, denn die Gastgeber legten wieder furios los und belohnten sich beinahe mit dem Ausgleich. Zunächst scheiterte Wanitzek nach 47 Minuten aus der Distanz, der nachsetzende Groiß fand seinen Meister ebenfalls im Düsseldorfer Keeper Kastenmeier.

Im Grunde spiegelte sich die zweite Halbzeit nahezu komplett mit den ersten 45 Minuten wider. Die Fortuna übernahm nach kurzem Strohfeuer des KSC wieder das Kommando in dieser Partie. Und wieder brachte die erste Chance der Gäste den zweiten Treffer des Nachmittags, zum Leidwesen des KSC.

Gersbeck mit starker Leistung

Den Unterschied, dass die Partie noch früher entschieden war, machte vor allem KSC-Torhüter Gersbeck, der nach einer guten Stunde durch Karamann den dritten Düsseldorfer Treffer des Nachmittags verhinderte und konnte sich auch danach durch Paraden auszeichnen. Stattdessen hatte der KSC immer noch alle Karten offen, doch noch in die Partie zurück zu finden.

Und so kam es dann auch, nachdem der VAR ein Foul von Kastenmeier an Karlsruhes Gordon entdeckte. Der Schlussmann der Gäste hatte beim herausstürmen den Innenverteidiger am Kopf getroffen, den fälligen Elfmeter verwandelte Hofmann zum 1:2 Anschlusstreffer.

Eine Viertelstunde vor dem Ende waren die Hausherren also wieder dran. Das wiederum brachte Kastenmeier so in Rage, dass er sich zum Wegschlagen des Balles hinreißen ließ und so innerhalb weniger Minuten, nach dem Foul, seine zweite Gelbe Karte sah und vom Platz musste.

Am Donnerstag reist der KSC ins Erzgebirge

Allerdings wussten die Gäste ihre Unterzahl clever zu verteidigen, ließ den KSC nicht mehr gefährlich werden. Den Gastgebern fehlte es an Kreativität gegen zehn Düsseldorfer, womit der erste Auswärtserfolg der Düsseldorfer am Ende auch verdient ist. "Wir können das heute ordentlich einordnen, abhaken und weiter machen", zeigte sich Christian Eichner mit dem Erfolg aus vier Siegen zuvor relativ entspannt und versuchte den Fokus stattdessen schon auf das Auswärtsspiel in Aue am Donnerstag zu richten.