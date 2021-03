Analyse zum Spiel: Karlsruher SC sichert Punktgewinn nach wilder Schlussphase in Paderborn

In einer ereignisreichen Schlussphase des Freitagabendspiels sichert sich der Karlsruher SC dank einer guten Moral und dem notwendigen Quäntchen Glück einen Punkt gegen Bundesliga-Absteiger Paderborn. Ein verschossener Elfmeter, eine rote Karte und ein Last Minute-Treffer prägten die Schlussminuten.

Im Vergleich zur Vorwoche (0:0 gegen Braunschweig) entschied sich Eichner zu drei personellen Änderungen. Kapitän Gondorf kehrte nach seiner Gelbsperre erwartungsgemäß ins defensive Mittelfeld zurück, Goller und Lorenz durften nach einer Woche Bank wieder von Beginn an auf den Außenbahnen ran. Und nach vier Partien ohne eigenen Treffer und verhältnismäßig wenig Torgefahr begann die Eichner-Elf in Ost-Westfalen sehr druckvoll.

Durch einen satten Distanzschuss von Wanitzek resultierte eine Ecke, nach der Philipp Hofmann direkt nach zwei Minuten zur 1:0-Führung einköpfte. Wieder ist es eine Standardsituation, die für den KSC den Dosenöffner in die Partie hergibt. Wanitzek mit einem weiteren Distanzschuss und Paderborns Führich hatten weitere gute Möglichkeiten in der Anfangsphase, die bereits mehr Unterhaltung bot als die letzten Auftritte im Wildpark.

KSC in Hälfte eins die bessere Mannschaft

Der KSC blieb in den ersten 45 Minuten die bessere Mannschaft, auch wenn sich das Spiel nach zwanzig Minuten vorrangig ins Mittelfeld verlagerte und Torchancen rar wurden. Kurz vor dem Pausenpfiff ließ Choi dann noch die Chance zum 2:0 liegen.

Die Elf von Steffen Baumgart kam nach der Pause etwas besser aus den Startlöchern und belohnte sich nach knapp zehn Minuten mit dem Ausgleichstreffer. Eine unglückliche Figur machte dabei Innenverteidiger Bormuth, der den Ball von Srbeny entscheidend zuungunsten seines Schlussmannes Gersbeck abgefälscht hatte.

Bormuth fälscht den Ball entscheidend ab

Während dem KSC im Offensivspiel die Klarheit fehlte, wurde Paderborn weiter stärker. In der 69. Minute hatten die Hausherren dem Spiel die endgültige Wende verpasst, in dem Führichs Schuss im linken Eck eingeschlagen hatte. Wieder hieß der Unglückspilz auf KSC-Seite Robin Bormuth, der erneut den Ball unhaltbar abgefälscht hatte.

Die Hausherren hatten in dieser Phase klares Oberwasser und zweimal die Chance, die Partie zu entscheiden. Zunächst vergab Führich und Antwij-Adjeis Schuss wurde Kobald in letztem Moment geklärt. Der KSC blieb bis in die Schlussphase weitestgehend blass.

Dann foulte Correia im Sechzehner Hofmann und der KSC bekam wie in der Vorwoche die Chance auf den Lucky Punch. Doch nachdem in der Vorwoche der Videoschiedsrichter den Strafstoß zurückgenommen hatte, durfte Hofmann dieses Mal antreten und scheiterte mit einem unplatzierten Schuss an Paderborns Schlussmann Zingerle. Es war der Auftakt einer wilden Schlussphase.

Später Ausgleich durch Gueye

Paderborns Collins sah nach Zeitspiel seine zweite gelbe Karte und musste vom Feld. Und von der kurzzeitigen Überzahl zog die Eichner-Elf direkt ihren Vorteil und kam durch Gueye zum Ausgleich in letzter Minute. Der Senegalese drückte in der 92. Minute das Leder über die Linie. Die kleine Torlos-Serie des KSC endet damit zwar, aber bleibt weiter ohne Sieg. Der KSC bleibt vorerst auf Rang fünf, könnte aber von Fortuna Düsseldorf an diesem Wochenende noch überholt und von Heidenheim eingeholt werden.