Fehlstart für den Karlsruher SC: Die Badener bleiben auch im dritten Pflichtspiel der Saison sieg- und torlos. Zuhause setzte es eine 0:1-Niederlage gegen den VfL Bochum. Wie schon in den letzten Wochen fehlte es dem Team von Christian Eichner an Durchschlagskraft und Präzession im letzten Spieldrittel vor dem gegnerischen Tor. Eine knapp halbstündige personelle Überzahl konnte der KSC nicht zu seinen Gunsten nutzen und verpasst es erneut, sich für eine insgesamt ordentliche Leistung zu belohnen.

Neuer Spieltag, alte Probleme: So lässt sich die bisherige Saison des Karlsruher SC zusammenfassen. Wieder einmal liefert der KSC einen couragierten Auftritt ab, kann sich aber nicht mit Toren geschweige Punkten belohnen.

Bereits im Pokalspiel gegen Union Berlin und zum Liga-Auftakt gegen Hannover 96 stand der KSC trotz insgesamt guter Leistungen am Ende mit leeren Händen da. Die Badener mussten bei ihrem Heimspiel erneut auf Toptorjäger Philipp Hofmann verzichten, der wegen eines Infekts nicht spielen konnte.

Im 4-3-3-System wurde er wie schon in der Vorwoche durch Gueye ersetzt. Die Bochumer versetzen den Hausherren früh einen Dämpfer. Bereits nach 14 Minuten traf Simon Zoller an seiner ehemaligen Wirkungsstätte zur Führung. Doch die Blau-Weißen wollten sich davon nicht beeindrucken lassen, der Ball lief gut durch die Reihen, doch der Torabschluss fehlte meistens. Auch hier erinnerte viel an die ersten beiden Auftritte.

Die beste Möglichkeit zum Ausgleich hatte Hofmann-Ersatz Gueye nach einer halben Stunde, als er den Ball nach einer Flanke von Philipp Heise ans Lattenkreuz setzte. Zu Beginn der zweiten Halbzeit übernahm der KSC mehr und mehr die Spielkontrolle, nachdem der VfL in der 51. Minute zunächst die große Chance auf das 2:0 hatte, waren die Gäste jedoch nahezu abgemeldet.

"Dreckiger Sieg" für Bochum

Doch die Eichner-Elf kam lediglich zu Halbchancen durch Djuricin (53.) und Gueye (63.,66.). Ab der 68. Minute spielte den überlegenen Karlsruhern auch noch eine personelle Überzahl-Situation in die Karten, nachdem Bochums Holtmann mit Gelb-Rot vom Platz. Der KSC entwickelte zwar viele Druck auf die Bochumer Hintermannschaft, die tief standen. Doch letztlich konnte die Eichner-Elf diese Überlegenheit nicht nutzen und sich mit Punkten belohnen.

Mehr Torschüsse (19:6), eine bessere Laufleistung (114:110 Kilometer), mehr Ballbesitz (57:43 Prozent) und die bessere Passquote (77:73 Prozent) konnte der KSC aufweisen, dennoch hatte der VfL Bochum am Ende das bessere Ende für sich. Bochums Trainer Thomas Reis sprach von einem "dreckigen Sieg". Christian Eichner sah einen "mutigen und aktiven Aufritt mit mehr Strafraumaktionen". Für die Zukunft forderte Eichner von seinen Spielern" insgesamt mehr Torgefahr auszustrahlen. "Der Fußball ist aber ehrlich und manchmal auch brutal und deswegen haben wir heute 0:1 verloren", so der Karlsruher Cheftrainer.