vor 58 Minuten Lukas Hiegle Karlsruhe Analyse zum Spiel: Inspirationsloser KSC verliert zuhause gegen Osnabrück

Der Karlsruher SC enttäuscht nach der Länderspielpause zuhause gegen VfL Osnabrück mit 0:1. Engagierte Niedersachsen wiesen den KSC meist in ihre Schranken. Der VfL erwischte in beiden Durchgängen den besseren Start und ging kurz nach Wiederanpfiff in Führung. Der KSC fand darauf keine Antwort.