Der Karlsruher SC bleibt nach dem Restart der 2. Bundesliga weiter ohne Niederlage, verpasst beim 1:1-Unentschieden den Sprung auf den Relegationsplatz. Die Partie fand auf sehr überschaubarem Niveau statt, im Abstiegskampf warf der KSC aber moralisch und kämpferisch viel in die Waagschale.

Winterneuzugang Änis Ben-Hatira bekam von Christian Eichner gegen Pauli den Vorzug vor Marc Lorenz und Lukas Fröde kehrte nach Gelbsperre in die Startelf für Christoph Kobald zurück. Die optische Überlegenheit des KSC zeigte sich auch beim Blick auf die Ballbesitz-Statistik: Dort hatte die Eichner-Elf fast zwei Drittel Ballbesitz.

Das Konzept der Blau-Weißen, die Bälle vorne bei Top-Torjäger Philipp Hofmann festmachen. Der 1,95 Meter große Angreifer ist die Lebensversicherung des KSC im Abstiegskampf und war logischerweise so auch Dreh- und Angelpunkt bei den Angriffsbemühungen der Gastgeber.

Auch die Flügelspieler im 4-3-3 System, Ben-Haitra und Marco Djuricin Die beste Chance gehörte dann jedoch Spielmacher Marvin Wanitzek mit einem Freistoß nach einer guten Viertelstunde. Im Laufe der ersten Hälfte gelang aber auch aus dem Spiel kaum etwas zwingendes, die Gäste aus Hamburg gingen die Auswärtsfahrt nach Baden als Betriebsausflug an, so der Eindruck den die Kiez-Kicker in der ersten Hälfte machten.

Entsprechend ermüdend verlief die Partie bis kurz vorm Pausenpfiff, als Benatelli von der Strafraumgrenze an die Oberkante des KSC-Torgehäuses setzte. Nach der Pause bot sich den Gastgebern die große Chance zur Führung: Nachdem Hofmann regelwidrig zu Fall gebracht wurde, scheiterte jedoch Ben-Hatria vom Punkt und setzte den fälligen Strafstoß in die Hände von Pauli-Keeper Himmelmann setzte – Höchststrafe für einen Elfmeterschützen, wenn der Keeper den Schuss sicher aufnehmen kann.

Diese fahrlässige Chancenverwertung rächte sich nur wenige Augenblicke später, als ein alter Bekannter im Wildpark zur Führung der Gäste einschieben konnte. Diamantakos, der zwischen 2015 und 2017 zwei Jahre lang das KSC-Trikot trug, nutze einen Stellungsfehler von Daniel Gordon und traf so zur Gästeführung.

Die Antwort der Karlsruher ließ aber nicht lange auf sich warten: Nur knapp zwei Minuten später gelang Jerome Gondorf sein zweites Tor im KSC-Dress seit seinem Wechsel im Winter vom SC Freiburg und der schnelle Ausgleich. Auch wenn alle, die es mit dem KSC hielten, noch kurz zittern mussten, da der Ausgleichstreffer zunächst noch auf eine Abseitsstellung Hofmanns überprüft werden musste.

Nach zehn spannenden Spielminuten baute das Spielniveau dann wieder merklich ab. Das zeigt sich auch daran, dass zwei Schlüsselszenen der Partie zwei Verwarnungen für den KSC waren: Nach Manuel Stiefler sah auch Philipp Hofmann seine fünfte gelbe Karte und fehlt somit in der kommenden Partie, womit sich Trainer Christian Eichner schon mal Gedanken über die Rotationsmöglichkeiten machen konnte.

Viel mehr passierte dann auch nicht mehr im Wildpark! Eine Punkteteilung, die für den KSC zwar ein weiteres Spiel ohne Niederlage bedeutet, nach der Überlegenheit in der Anfangsphase und dem verschossenen Strafstoß aber dennoch eher nach zwei verlorenen Punkten anfühlen muss. Zudem fehlen den Badenern in der kommenden Woche zwei Schlüsselspieler durch Gelbsperre.