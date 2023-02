Ein Sieg des Karlsruher SC im Baden-Derby - und die "Tabellen-Welt" sieht viel rosiger aus. Mit einem Dreier in Sandhausen könnten sich die Karlsruher etwas aus der Abstiegsregion absetzen. Die Voraussetzungen dazu sind - statistisch gesehen - gut.

Die Statistik spricht für den KSC

Der KSC hat nur eines der letzten fünf Zweitligaspiele gegen Sandhausen verloren. Der letzte SVS Heimsieg gegen die Blau-Weißen gelang 2017. Vergangene Saison endete das Baden Derby im Hardtwald 0:0. Allerdings eliminierte der SVS den KSC diese Saison im DFB-Pokal. Sandhausen hat vier der letzten fünf Partien verloren, der KSC nur zwei.

Zum Spiel in Sandhausen im 15.414 Zuschauer fassenden BWT-Stadion am Hardtwald sagt KSC-Trainer Christian Eichner: "Wir freuen uns auf dieses Spiel. Wir hoffen, dass es für uns ein gefühltes Heimspiel wird."

Die beiden Orte liegen lediglich 45 Kilometer auseinander - die zahlreichen Fans der Blau-Weißen werden es wohl wieder einmal zu einem Heimspiel für den KSC machen.

Die Gesamtbilanz der badischen Ligakonkurrenten: 17 Spiele, acht KSC Siege, vier Unentschieden. Von acht Zweitligapartien im Hardtwald, beim "Dorfclub", überstand der KSC sechs ungeschlagen. In der Hinrunde gelang den Wildparkprofis ein 3:2 Erfolg. Durch späte Tore von Simone Rapp und Lucas Cueto in der 84. und 87 Minute. Aktuell hat der KSC drei Punkte mehr als die Schwartz Elf auf dem Konto.

KSC-Profis mit Sandhausen- Background

Die KSC-Profis Daniel Gordon und Malik Batmaz haben eine Sandhausener Vergangenheit. David Kinsombi, einer der Leistungsträger bei den Kurpfälzern, stand schon im Wildpark unter Vertrag. Kinsombi, der beim KSC einst in der Innenverteidigung aufgeboten wurde, ist beim SVS in einer offensiven Rolle aktiv, erzielte bereits sechs Treffer. Seit der Rückrunde trägt auch Marcel "Cello" Mehlem das Trikot des SVS.

Der Profi, der im Wildpark ausgebildet wurde, wurde vom SC Paderborn nach Sandhausen ausgeliehen. Der KSC soll sich vor einigen Wochen in Paderborn nach Möglichkeiten erkundigt haben, Mehlem in den Wildpark zurückzuholen, hat dann aber wohl nichts mehr beim SCP von sich hören lassen.

Daher wechselte Mehlem von Paderborn nach Sandhausen und nicht zu seinem "Herzensclub KSC." Der Teammanager des SVS, Philipp Klingmann, verteidigte einst erfolgreich für den KSC.

Brisanz durch Wiedersehen mit Schwartz

Besondere Brisanz hat die Partie in Sandhausen auch, weil Alois Schwartz dort Cheftrainer ist. Diesen Job hatte „Alu“ zuvor beim KSC, er war in 95 Spielen Chefcoach in der Fächerstadt, wurde dann aber entlassen. Sein Assistent damals im Wildpark: Christian Eichner. Das Verhältnis zwischen beiden ist angespannt - vorsichtig ausgedrückt.

Die Schützlinge von Trainer Schwartz - dem einstigen Aufstiegstrainer beim KSC - rühren "Hardtwald-Beton" an, treten diszipliniert, robust und kampfstark auf.

1:1 ist das häufigste Resultat

Die Kurpfälzer haben sich das Prädikat "unbequemer Gegner" erarbeitet und verdient. Bester Torschütze im KSC-Trikot ist der Grieche Dimitios Diamantakos mit drei Treffern. Häufigstes Resultat: 1:1, drei Spiele endeten so.

Der SVS ist das Team, das in der 2. Liga zwischen der 61. und 75. Minute die meisten Treffer aller Clubs erzielt hat. Das KSC-Team ist zwischen Minute 32 und 45 am treffsichersten. Es dürften im Derby Tore fallen. Der SVS hat in den letzten sieben Partien immer einen Treffer hinnehmen müssen, die Karlsruher blieben gar 16 Spiele in Folge nicht von einem Gegentor verschont.

Einen Rückstand gilt es zu vermeiden

Geht der SVS in einem Heimspiel mit 1:0 in Führung, gewinnen die Schwartz Schützlinge 80 Prozent dieser Begegnungen. Führt der KSC auswärts mit 1:0, dann gewinnen die Eichner Schützlinge 70 Prozent dieser Spiele.

Ein 0:1 auswärts sollte der KSC vermeiden. Denn in dieser Spielrunde konnte er kein Auswärtsspiel siegreich gestalten, wenn er 0:1 in Rückstand geraten war. Beide Mannschaften treffen im Schnitt 1,4-mal im Baden Derby.