Daheim fühlt sich der Karlsruher SC in dieser Saison pudelwohl und ist im Wildparkstadion noch immer ungeschlagen. Das soll sich nach Wunsch der Beteiligten auch am Samstag (14 Uhr) nicht ändern, wenn der FSV Zwickau in die Fächerstadt kommt.

"Wir wollen am Samstag nachlegen. Dass wir heimstark sind, wissen wir", betont Mittelfeldspieler Burak Camoglu am Donnerstag bei der obligatorischen Pressekonferenz vor dem 16. Spieltag. Der 21-jährige dürfte im Heimspiel erneut gesetzt sein. Auf einer anderen Position muss sich Trainer Alois Schwartz aber Gedanken über eine Alternative machen. Hinter dem Einsatz von Anton Fink steht demnach ein Fragezeichen. Wie ka-news bereits berichtete, musste der Offensivakteur zu Wochenstart erkrankt pausieren. Am Mittwoch absolvierte er eine Laufeinheit. Ein Härtetest sollte erst am heutigen Tag folgen.

Definitiv nicht zur Verfügung stehen weiterhin Oguzhan Aydogan, Andreas Hoffmann und Kai Bülow. Beim Kapitän konnte Schwartz aber positive Neuigkeiten verkünden. Nachdem Bülow in dieser Woche wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen ist, habe er "die ersten Belastungen gut überstanden".

Nach der Spielpause am vergangenen Wochenende, die der KSC durch ein Testspiel gegen den SC Freiburg (0:0) überbrückte, heißt es nun schnell wieder an die Leistungen der vergangenen Partien anzuküpfen. "Wir hoffen, dass wir schnell wieder in die Spur kommen", so Schwartz. Mit Zwickau erwarte der KSC eine "sehr kampfstarke, laufstarke und leidenschaftliche Mannschaft", wie der Coach hervorhebt. Es gelte, die spielerische "Art und Weise wieder auf die Wiese" zu bekommen.