vor 2 Stunden Karlsruhe "Wir werden versuchen, in Hamburg zu überraschen": KSC-Trainer Eichner will Underdog-Rolle zum Sieg nutzen

Der vom Abstieg bedrohte Karlsruher SC geht zuversichtlich ins Auswärtsspiel beim Tabellenzweiten Hamburger SV. "Wir wissen, dass wir auf eine der zwei besten Mannschaften der Liga treffen, so dass wir die Underdog-Rolle gerne annehmen", sagte der neue Trainer Christian Eichner vor seinem Debüt in der 2. Fußball-Bundesliga. Aber auch der HSV habe in dieser Runde schon Punkte liegen lassen. "Wir fahren daher guter Dinge nach Hamburg und werden versuchen, dort zu überraschen", sagte er am Freitag.