"Wir fahren dahin, um zu gewinnen": KSC könnte Sandhausen mit in den Abstiegskampf ziehen

Trotz der Negativserie von acht Pflichtspielen in Folge ohne Sieg, trotz der Enttäuschung über den verschenkten Sieg gegen den VfL Osnabrück, trotz dieser bitteren Bilanz: Der KSC kann zuversichtlich zum badischen Derby nach Sandhausen fahren. Trainer Christian Eichner ist optimistisch.

Der Chef-Coach der Blau-Weißen traut seiner Mannschaft "auf alle Fälle einen Erfolg zu. Wir fahren dahin, um zu gewinnen." Erneut habe man die Chance, durch einen Sieg einen Konkurrenten richtig mit in den Abstiegskampf zu ziehen. "Eiche" will, dass seine Mannschaft im Baden-Derby beim SVS offensiv, selbstbewusst und mutig agiert. Zu Recht. Denn: Das Team aus dem Hardtwald verbreitete zuletzt alles andere als Angst und Schrecken.

Die Sandhäuser kassierten drei Niederlagen in Folge, erzielten dabei keinen Treffer. Und: der letzte Heimsieg der Mannschaft von Trainer Uwe Koschinat liegt schon länger zurück. Am 1. Dezember 2019 wurde der VfB Stuttgart im Baden-Württemberg-Derby mit 2:1 besiegt. Zudem konnte der KSC das Spiel in der Hinrunde mit 1:0 für sich entscheiden.

Torschütze: Manuel Stiefler, einer von vielen im KSC-Kader, der auch schon für den SV Sandhausen die Fußballschuhe schnürte. "Stiefel" gehört am Sonntag sicher zur Startelf der Karlsruher. Insgesamt steht ein Quintett beim KSC unter Vertrag, das sein Geld auch schon in Sandhausen verdiente. Dazu gehört Marco Thiede. Der dürfte am Sonntag nicht in der Startelf stehen. Wie auch Damian Roßbach. Dieser Ex-Sandhäuser muss aufgrund seiner Sperre letztmals zuschauen.

Auch Daniel Gordon war schon beim SVS aktiv. Sicher in der Startelf beim "kleinen Derby" steht Kapitän David Pisot. Auch der gebürtige Karlsruher hat eine Vergangenheit in Sandhausen. Bevor er als Jugendspieler eine Saison im Wildpark spielte, war er im Hardtwald aktiv. Auf Seiten der Gastgeber gibt es aktuell lediglich einen Profi, der schon das Trikot der Blau-Weißen trug: Philipp Klingmann.

Letztes Spiel in Sandhausen zum Vergessen

Doch "Klinge", der sympathische Rechtsverteidiger, der noch immer Kontakt zu ehemaligen KSC-Kollegen pflegt, ist im Moment nur Ergänzungsspieler. Das letzte Duell in Sandhausen sollten die Karlsruher am besten: Vergessen. Denn die Karlsruher kassierten im April 2017 eine 0:4-Klatsche. Doch insgesamt sieht die Auswärtsbilanz des KSC gar nicht so furchterregend aus: Von fünf Begegnungen wurden zwei verloren, eine gewonnen, zweimal spielt der KSC remis.

In der Gesamtbilanz ist es noch positiver. Zehn Begegnungen, vier Siege, drei Unentschieden. Bester Torschütze auf Seiten des KSC ist der Grieche Dimitrios Diamantakos, drei Spiele - drei Treffer. Gefolgt von Manni Bender und Sergej Kirjakow, die beide zwei Tore gegen den SVS erzielten. Die meisten Spiele gegen Sandhausen im KSC-Trikot hat Ex-Keeper Dirk "Orle" Orlishausen absolviert. Er kam auf sieben Derby-Einsätze.

SVS hat die bessere Defensive

Manuel Torres kam sechs Mal zu Zug, der Japaner Hiroki Yamada durfte in fünf Begegnungen für den Wildparkclub ran. Die Gastgeber brachten es im Laufe der Saison nur auf 24 Tore. Der KSC traf immerhin schon 30 Mal ins gegnerische Netz. Bei den Gegentreffern ist die Sandhäuser Bilanz besser. Nur 25 Treffer wurden kassiert, der KSC musste schon 42 hinnehmen.

Sandhausen belegt Rang elf in Liga zwei, mit 27 Punkten auf dem Konto. Der KSC hat Position 16 inne - den Relegationsplatz. Aber: Gewinnt der KSC, dann ist das Team von Trainer Eichner wieder auf Schlagdistanz zum SVS, dann hat der KSC den badischen Konkurrenten wieder in den Abstiegskampf gezogen. So wie es Trainer Eichner gerne hätte.