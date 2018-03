Die Serie wird immer länger und beeindruckender: Der Karlsruher SC hat auch sein Heimspiel gegen die SG Sonnenhof Großaspach mit 3:1 (0:0) gewonnen und ist damit seit 17 Partien ungeschlagen!

Es war ein durchaus unterhaltsames Duell im Wildparkstadion. Bereits nach vier Minuten prüfte Fabian Schleusener aus der Distanz SGS-Keeper Kevin Broll. Dazu war ein Kopfball von Anton Fink zu verzeichnen, der aber klar das Ziel verfehlte (19. Spielminute)

Auch die Gäste versteckten sich keinesfalls: Taxiarchis Fountas köpfte das Leder an die Latte (10.), kurz darauf wurde ein Versuch von Jeff-Denis Fehr abgefälscht und ging knapp über das Gehäuse von Benjamin Uphoff (15.). Fehr fiel zudem mit einigen unglücklichen Fouls auf, sah früh die Gelbe Karte und stand kurz vor dem Platzverweis. Entsprechend musste Großaspach bereits nach 25 Minuten wechseln.

Nach einer halben Stunde nahm dann der KSC das Heft in der Hand. Die beste Gelegenheit hatte hier Schleusener, der aber erneut nur zweiter Sieger gegen Broll (36.). So ginges torlos in die Halbzeitpause.

Der Start in den zweiten Durchgang war für die Hausherren dagegen perfekt. Fabian Schleusener schickte Burak Camoglu auf der linken Seite. Der Mittelfeldakteur umkurvte Broll, schoss aus spitzem Winkel und der Ball landete tatsächlich im langen Toreck (47.)! Doch Großaspach zeigte sich kaum geschockt, kam in der 56. Minute durch Saliou Sané zur nächsten Chance. Noch waren die drei Punkte für die Karlsruher alles andere als in trockenen Tüchern.

Das hätte nach einer Stunde der Fall sein können, als Anton Fink frei auf Broll zulief. Er versuchte querzulegen, doch der Ball war unerreichbar für den mitgelaufenen Schleusener. So musste es ein Standard sein: Nach einer Ecke traf David Pisot zum 2:0 (63.). Und damit nicht genug: Jonas Föhrenbach legte in der 79. Minute noch den dritten KSC-Treffer nach, als er einen Schuss von Florent Muslija mit dem Kopf verlängerte.

Das Gegentor in der 86. Spielminute durch Timo Röttger fiel da kaum ins Gewicht.

Durch den Erfolg verteidigte der KSC nicht nur seinen dritten Platz, sondern verkürzte den Abstand auf die direkten Aufstiegsränge sogar auf drei Zähler. Allerdings haben Magdeburg und Paderborn jeweils ein Spiel weniger absolviert. Für die Karlsruher geht s am Sonntag (14 Uhr) mit dem Auswärtsspiel in Erfurt weiter.

Aufstellung Karlsruher SC: Uphoff - Bader, Gordon, Pisot, Föhrenbach - Camoglu (74. Thiede), Mehlem (81. Bülow), Wanitzek, Muslija - Fink (64. Stroh-Engel) - Schleusener.