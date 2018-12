vor 45 Minuten Karlsruhe Vorfreude beim KSC aufs Spitzenspiel gegen Münster: "Wir müssen versuchen unsere Serie auszubauen"

Zum vorletzten Mal in diesem Kalenderjahr tritt der Karlsruher SC im heimischen Wildparkstadion an. Und hier wartet noch einmal ein absolutes Highlight, denn am Samstag (Anpfiff 14 Uhr) gastiert Preußen Münster zum Spitzenspiel in der Fächerstadt.