Auf den Karlsruher SC wartet zum Jahresauftakt am Samstag (14 Uhr) eine harte Nuss. Mit der SpVgg Unterhaching reist der Tabellenfünfte in den Wildpark. ka-news hat den Gegner unter die Lupe genommen.

KSC-Cheftrainer Alois Schwartz hatte es treffend formuliert: "Wenn, dann spielen sie hop oder top." Unterhaching sammelte so bislang 34 Punkte, spielte dabei aber nur ein einziges Mal Unentschieden - beim 2:2 im Heimspiel gegen Fortuna Köln am vierten Spieltag. Auswärts sammelte die Spielvereinigung in zehn Spielen bislang fünf Siege ein, musste sich aber vor der Winterpause auf fremden Plätzen zuletzt zweimal geschlagen geben.

Auch das letzte Vorbereitungsspiel lief nicht ganz nach Wunsch für Unterhachings Coach Claus Schromm. 0:2 unterlag der Drittligist beim FC Bayern München II - allerdings bei heftigem Schneefall und auf Kunstrasen. Wirklich aussagekräftig dürfte dies nicht sein.

KSC unterlag in der Hinrunde

So bleibt ein Blick auf die Fakten: Mit 31 Gegentoren stellt Aufsteiger Unterhaching einen der schlechtesten Werte der Liga, sticht im oberen Tabellendrittel damit klar heraus. Auf der anderen Seite durfte die Spielvereinigung bereits 33 Mal einen eigenen Treffer bejubeln. Allein 13 Mal hieß der Schütze Stephan Hain. Auf den Mittelstürmer gilt es also am Samstag zu achten. Zu beachten ist zudem Sascha Bigalke, der mit elf Vorlagen glänzt.

Das erste Duell zwischen dem KSC und Unterhaching entschieden die Bayern mir 3:2 für sich. Zweimal gingen die Badener am zweiten Spieltag auswärts in Führung, um kurz vor Schluss noch den K.O. zu erleben. Die Gesamtbilanz steht nach 16 Partien damit bei sieben Siegen für den KSC, sechsmal hatte Unterhaching die Nase vorne.