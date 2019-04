Der Karlsruher SC macht den nächsten großen Schritt in Richtung Liga zwei. Beim TSV 1860 München kamen die Badener zu einem 2:0 (1:0)-Erfolg.

Was für ein Auftakt für die Gäste im Stadion an der Grünwalder Straße: Bereits in der dritten Spielminute ging der KSC in Führung. Nach einer Ecke bekam München die Situation nicht bereinigt, der Ball landete vor David Pisot, der von der Strafraumgrenze abschloss. Marvin Pourié fälschte den Schuss noch leicht ab, sodass Marco Hiller im Tor der "Löwen" keine Abwehrchance hatte.

KSC zeigt kämpferischen Auftritt – Thiede mit verhängnisvollem Foul

In der Folge ging es munter weiter, beide suchten immer wieder mutig den Weg nach vorne. Anton Fink hatte nach acht Minuten sogar die Chance, einen zweiten Treffer für den KSC nachzulegen, scheiterte aus kurzer Distanz aber an Marco Hiller. Immer wieder versuchten die Gäste, den Konkurrenten früh anzulaufen und zu stoppen.

Bitter für Marco Thiede: Der Verteidiger sah nach rund einer halben Stunde die Gelbe Karte. Es war seine fünfte Verwarnung in dieser Saison, damit wird er am nächsten Spieltag im Heimspiel gegen Großaspach fehlen. Kurz vor der Halbzeitpause bekamen die Badener dann noch einmal eine Chance zum zweiten Treffer, als sich Pourié im Strafraum durchsetzte und Fink in Szene setzte. Seine Abnahme mit der Hacke ging knapp drüber.

Pisot vergibt per Kopf - Uphoff klärt in höchster Not

Zu Beginn des zweiten Durchgangs kam beim KSC Burak Camoglu für Thiede. Er übernahm die Position rechts im Mittelfeld. Manuel Stiefler rückte dafür zurück in die Viererkette. Spielerisch passierte lange Zeit wenig auf dem Platz. Nach einer Stunde witterten die "Löwen" ihre Chance und spielten ein ums andere Mal mutig nach vorne.

Eine Viertelstunde vor dem Ende dann wieder eine Chance für den KSC, als Pisot nach einer Ecke zum Kopfball kam. Hiller war aber zur Stelle. Dazu schalteten die Hausherren in der Folge schnell um, Semi Belkahia ließ allein auf Benjamin Uphoff zu. Der Angreifer zögerte aber zu lange und spielte dem Keeper genau in die Arme.

In den letzten fünf Minuten mussten die Hausherren nach einem üblen Foul von Herbert Paul in Unterzahl zu Ende spielen. Der Münchner hatte Gelb-Rot gesehen. In der Nachspielzeit machte dann Marvin Wanitzek den Deckel drauf und traf zum 2:0 für den KSC.

Aufstellung Karlsruher SC: Uphoff, Gordon, Pisot, Roßbach, Lorenz, Stiefler, Pourié (90.+4 Groiß), Wanitzek, Thiede (46. Camoglu), Kobald, Fink (76. Sané).