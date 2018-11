Auf den Karlsruher SC wartet am Sonntag (Anpfiff 13 Uhr) ein in mehrfacher Hinsicht außergewöhnliches Spiel. So werden die Drittliga-Fußballer nicht nur erstmals auf der Baustelle im Wildparkstadion spielen, mit dem TSV 1860 München kommt zudem "alles andere als ein gewöhnlicher Aufsteiger" in die Fächerstadt, wie Cheftrainer Alois Schwartz betont.

Das Duell der beiden Traditionsmannschaften lockt am Sonntag ein großes Publikum an. Am Freitag hatte der KSC knapp 14.000 Tickets verkauft - nach dem Abschiedsspiel aus dem altehrwürdigen Wildpark das am besten besuchte Heimspiel der Blau-Weißen.

Hinter Groiß-Einsatz noch ein Fragezeichen

In der Länderspielpause habe die Mannschaft gut gearbeitet, wie der KSC-Chefcoach auf der obligatorischen Pressekonferenz vor dem Spieltag herausstellt. Beim KSC fehlen werden am Sonntag allerdings der gesperrte Marvin Wanitzek (5. Gelbe Karte), Tim Kircher (Magen-Darm-Erkrankung) und Marin Sverko (Trainingsrückstand). Hinter dem Einsatz von Alexander Groiß steht noch ein Fragezeichen, nachdem dieser sich am Donnerstag am Bauchmuskel verletzte.

Durch den Wanitzek-Ausfall kommt es auf jeden Fall zu einer Umstellung der Startformation. Zwei, drei Varianten seien möglich, wie Schwartz klarmacht: "Justin Möbius kann auf dieser Position spielen, genauso wie Janis Hanek", erklärt der Cheftrainer des Tabellendritten. Möglich wäre auch, Manuel Stiefler zurück in die Zentrale zu ziehen und dann auf der Außenbahn frischen Wind einzusetzen.

Schwartz warnt vor Standard-Stärke der Gäste

Über den Konkurrenten aus München spricht Schwartz mit sehr viel Respekt. "Es ist eine Mannschaft, mit sehr viel Erfahrung, die robust Fußball spielt, die zwei richtig ordentlich präsente Stürmer hat, da müssen wir aufpassen", sagt er auf ka-news-Nachfrage. "Es ist auch kein Geheimnis, dass Sechzig bei Standards sehr gefährlich ist." Er erwartet am Sonntag ein enges Spiel "und da hoffen wir, dass wir so tüchtig sind und so arbeiten, dass das Glück auf unsere Seite fällt."

Dieser Artikel wurde nachträglich bearbeitet.