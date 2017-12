Der Keeper hat fast etwas Mitleid verdient. Denn: Uphoff ist seit Wochen in Topform, kann dies aber so gut wie nie zeigen, weil kaum etwas auf sein Tor kommt.

Erstmals hin und wieder etwas zu eigensinnig. Kämpferisch wie immer- vorbildlich. In Jena nach der fünften gelben Karte gesperrt.

Anton Fink

4,5