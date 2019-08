Im Spitzenspiel gegen der zweiten Liga reichte leidenschaftlicher Kampf nicht aus, um die starken Einzelspieler des Hamburger SV zu stoppen. Trotz der zweiten Niederlage in Folge kann Alois Schwartz aus dem Spiel mit vier Gegentoren auch positive Schlüsse ziehen.

Nach dem bitteren Relegationsspiel zum Bundesliga-Aufstieg 2015 hieß es erstmals wieder: KSC gegen HSV in einem Pflichtspiel. Auch dieses mal waren die Hamburger Favorit, auch am Sonntag gingen die Hanseaten als Sieger vom Platz - mit allerdings weitaus weniger bitteren Folgen für die Badener, die trotz der zweiten Saisonpleite zuversichtlich bleiben dürfen.

Über weite Strecken verkaufte sich die Elf von Trainer Alois Schwartz teuer und schaffte es, nach scheinbar aussichtslosem Rückstand - dank Mentalität und Kampfgeist - den großen Favoriten von der Elbe zeitweise zu "ärgern".

Hamburg früh vorne, KSC steckt nicht auf

Dennoch waren die Hamburger über weite Strecken der Partie spielbestimmend und gingen nach einem Foul von Fröde an Leibold durch den folglichen Elfmeter, den Hinterseer verwandelte, in Führung.

Beim zweiten Treffer, mussten die Blau-Weißen erkennen, dass es sich rächt, wenn man den Hamburgern zu viel Platz lässt. Den nutzte Sonny Kittel gekonnt aus, um für den HSV nach Vorlage von Hinterseer, und ohne Chance für Uphoff, auf 2:0 erhöhen. Der KSC besinnte sich auf seine Stärken bei Standards, wo man die kopfballstarken Gordon (20.) und Hofmann (23.,32.) in Szene setzen konnte. Ein nennenswerter Ertrag blieb allerdings aus.

Mit Schwung aus der Pause, mit 0:3 in Rückstand

Nach der Pause strahlte der Aufsteiger viel Offensivgeist aus, Pourié vergab gleich zwei mal vor dem Hamburger Tor. Beim über weite Strecken gut mitspielenden KSC rächte sich eine Nachlässigkeit durch individuelle Hamburger Klasse: Mit einer einfachen Körpertäuschung ließ Kittel seinen Gegenspieler Marc Lorenz stehen, verschaffte sich so viel Raum und versenkte den Ball erneut unhaltbar im KSC-Tor.

Gordon und Hofmann sorgen für Mini-Comeback

Doch statt auseinanderzufallen, sorgte die Schwartz-Elf mit viel Moral nochmals für Adrenalinschübe beim eigenen Anhang und für Nervosität bei den Gästen. Nach einer Ecke wuchtete Daniel Gordon, der als einziger KSC-Akteur auch beim Relegationsspiel 2015 auf dem Feld stand, den Ball per Kopf zum 1:3 in die Maschen. Hohe Bälle und Standards waren auch gegen den HSV ein wirksames Mittel der Karlsruher Angriffsabteilung.

Auch beim zweiten Treffer der Badener zeigte sich ein Erfolgsrezept im Team von Alois Schwartz: Die Abstauber-Qualität von Philipp Hofmann. Nachdem Lorenz und Pourié ihre Chancen liegen ließen, drückte er eine scharfe Flanke von Burak Camoglu, die Sturmpartner Pourié verlängerte am zweiten Pfosten über die Linie. "Großes Lob an die Mentalität der Mannschaft, aber erst nach dem 0:3 hat sie alles auf die Wiese gebracht, was sie kann", so Alois Schwartz auf der anschießenden Pressekonferenz.

Alte Fehler beim vierten Treffer

Beim entscheidenden vierten Hamburger Treffer bot die Karlsruher Hintermannschaft dem Ex-Mainzer Jairo Samperio großzügigen Geleitschutz. Der ehemalige Bundesliga-Profi hatte jede Menge Platz, um sich in eine ideale Abschlusssituation zu bringen. Nahezu unbedrängt schloss der Spanier dann vor dem Tor von Benjamin Uphoff zum 2:4-Endstand aus Karlsruher Sicht ein und sorgte für die Entscheidung. "Gegen den HSV darfst du halt keine Fehler machen, sonst wirst du bestraft", resümierte Abwehrspieler Damian Roßbach nach der Partie. Genau diese wenigen Fehler nutzen die Hanseaten.

Mit viel Moral bewies der KSC, dass ihn auch ein hoher Rückstand nicht schockt, der Effektivität und individuellen Hamburger Klasse war die KSC-Moral letztlich jedoch nicht gewachsen.

Der Beweis dafür: Nach zehn Minuten hatten die Badener gerade mal 16 Prozent Ballbesitz. Die Passquote lag zu diesem Zeitpunkt unter 50 Prozent. Weil meist lange Bälle gespielt wurden und die landen immer weniger beim Mitspieler als Kurzpässe. Dem Gegner den Ballbesitz zu überlassen ist ein taktisches Mittel, das dem KSC oft zu Erfolgen verholfen hat.

Aber gegen den extrem spielstarken HSV war das Team über eine Stunde zu passiv. "In der ersten Halbzeit haben wir zu oft nur Begleitschutz gegeben - der HSV konnte spielen, ungehindert", so KSC Coach Alois Schwartz, der im Hinblick auf die kommende Partie beim Mitaufsteiger VfL Osnabrück schon jetzt mahnte: "Wenn wir nicht an unsere Leistungsgrenze gehen, dann sind wir in dieser Liga zweiter Sieger." In Sachen Laufleistung hinkt der KSC dem Hamburger SV hinterher. Sowohl in der Gesamtheit aller Spiele, wie bei der Partie, die 2:4 endete (KSC: 113,12km/ HSV: 118,87).

Die Badener belegen im Ranking aller Zweitligisten Rang sieben, mit 464,82 zurückgelegten Kilometern. Auch hier ist der HSV Tabellenführer mit 477,19 Kilometern, die von den Hanseaten abgespult wurden.

Die Spieler im Check:

Abwehrchef Daniel Gordon erzielte einen schönen Treffer, schoss gar zweimal auf das Gästegehäuse. Die Passquote bei "Gordi" betrug 79 Prozent. Die Zweikampfquote: 57 Prozent.

Der Außenbahnspieler Lukas Grozurek war 58 Minuten auf dem Feld. In dieser Zeit hatte er 24 Ballkontakte. Gewann ein Drittel seiner Zweikämpfe und brachte 73 Prozent seiner Pässe zum Teamkollegen.

Angreifer Philipp Hofmann führt mit vier Saisontoren die Torjägerliste der Liga an, hat zudem einen Treffer vorbereitet. 58 Prozent Zweikampfquote erzielte der Stürmer.

Sein Sturmkollege Marvin Pourié, der sehr eifrig war, schoss am häufigsten auf das Gästegehäuse. Sechs Torschüsse brachten aber für ihn keinen Torerfolg. 80 Prozent Passquote, 38 Prozent Zweikampfquote

Marc Lorenz gab fünf Torschussvorlagen. Rund zwei Drittel seiner Zuspiele kamen am gewünschten Ziel an. Etwas mehr als die Hälfte der Zweikämpfe gestaltete er siegreich.

Verteidiger Marco Thiede hatte 58 Ballaktionen. 77 Prozent Zweikampfquote, legte zudem 10,59 Kilometer zurück. Ein Beleg für seine Einsatzfreude.

Der eingewechselte Manuel Stiefler brachte es auf eine Zweikampfquote von 88 Prozent.

Verteidiger Damian Roßbach lief 10,62 Kilometer. Passquote: 73 Prozent, Zweikampfquote: 64 Prozent.

Kapitän David Pisot war gewohnt zweikampfstark. 86 Prozent aller Duelle entschied er für sich. Passquote: 86 Prozent.

Lukas Fröde, der defensive Mittelfeldspieler, wurde zwar nach 73 Minuten ausgewechselt, hatte bis dahin aber 9,17 Kilometer abgespult. Er konnte jedes zweite direkte Duell gewinnen und brachte 70 Prozent seiner Zuspiele zum Mitspieler.

Marvin Wanitzek spulte wieder ein großes Laufpensum ab - 11,69 Kilometer. Auf 48,20 km insgesamt brachte es der Mittelfeldmann in dieser Spielrunde schon, liegt damit unter allen Zweitligaspielern auf Rang vier. Passquote 88 Prozent. Er gewann 62 Prozent seiner Duelle mit den Hamburgern.