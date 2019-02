Der Karlsruher SC hat am Dienstagabend ein Testspiel gegen Regionalligist FK Pirmasens mit 1:3 (1:1) verloren. Bei den Badenern kam eine Mischung aus Reservespielern und Nachwuchsakteuren zum Einsatz.

Dennis Korb brachte die Gäste im Jugendstadion des KSC in der zehnten Minute in Führung. Dem KSC gelang noch vor der Halbzeitpause der Ausgleich: Martin Röser setzte Sercan Sararer in Szene, der sich durch den Strafraum dribbelte und zum 1:1 traf (38. Spielminute). Nach dem Seitenwechsel schlug Pirmasens dann noch einmal doppelt zu, Felix Bürger (66.) und Florian Bohnert waren die Schützen.

Das Ergebnis war für die KSC-Verantwortlichen allerdings zweitrangig, für sie stand die Spielpraxis im Vordergrund - auch um einmal Nachwuchsakteure unter die Lupe zu nehmen.

90.| 1:3| Es bleibt beim 1:3. Christian Eichner: "Das Ergebnis ist zweitrangig, die Partie hat ihren Zweck erfüllt." #KSCFKp #nurderksc pic.twitter.com/3Mr8tTB4EX — Karlsruher SC e.V. (@KarlsruherSC) February 5, 2019

Aufstellung Karlsruher SC: Müller (46. Schragl) – Rabold (58. Aygün), Kobald (68. Subaric), Stoll (58. Egolf), Sverko (68. Singelmann)– Sararer (68. Mensah), Hanek, Choi (68. Groiß) Röser (68. Kother) – Stroh-Engel (58. Batmaz), Sané.