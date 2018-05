Kopfballstark, mit guten Pässen und der Beruhigungspille per Kopfball zum 2:0 für den KSC. wie immer - ein Führungsspieler.

Mutiger, engagierter Auftritt des Linksverteidigers, der mit einem schönen Schuss in der 20. Minute am Torhüter der Aalener scheiterte.

Einsatzfreudig wie immer. sah in der 90. Minute die zehnte gelbe Karte und ist gegen Jena gesperrt, kann sich etwas ausruhen für die Relegation.

Fabian Schleusener

2,0