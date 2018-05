Im Aufstiegskampf stehen für den Karlsruher SC noch alle Türen offen: Das Minimalziel für den KSC war es, auf keinen Fall ein Gegentor zu kassieren. Das klappte. Die Defensive stand am Freitagabend im Relegationsduell gegen den FC Erzgebirge Aue kompakt und stabil, ließ kaum etwas zu, "Dazu haben wir versucht Nadelstiche nach vorne zu setzen", sagt Mittelfeld-Arbeiter Marcel Mehlem, "Leider konnten wir uns aber nicht belohnen."

Dennoch kann man mit dem Ergebnis zufrieden sein, wie Verteidiger Daniel Gordon betont: "Wir fahren mit einem positiven Gefühl nach Aue." Man habe deutlich gesehen, dass man sich gegen die höherklassigen Gäste "nicht in die Hose" macht, wie es Gordon zusammenfasst.

Für das zweite Aufeinandertreffen mit Erzgebirge Aue herrscht jedenfalls große Zuversicht bei den Badenern. Im Rückspiel heiße es nun, die eigenen Chancen bei Kontern oder Standards besser auszuspielen und im Strafraum präsenter zu sein. Mehlem gibt sich mit Worten ähnlich kämpferisch wie auf dem Platz: "Wir werden alles versuchen, um dort zu gewinnen." Sein klares Ziel: "Ich will mit dem KSC in Liga zwei!"

"Es warten noch 90 Minuten harte Arbeit auf uns"

Doch um das zu erreichen, heißt es, am kommenden Dienstag 90 Minuten im Erzgebirgsstadion zu bestehen und auch das Tor zu treffen. Föhrenbach weiß: "Es wird ein schwieriges Spiel in Aue sein, da ist noch nichts in trockenen Tüchern." Und auch Gordon fügt an: "Es warten noch 90 Minuten harte Arbeit auf uns."

Anerkennende Worte gab es übrigens auch von gegnerischer Seite. Dennis Kempe sprach gegenüber ka-news von einer anstrengenden Rückkehr an alte Wirkungsstätte: "Karlsruhe stand tief, haben unsere Außen gut zugestellt. Das haben sie sehr gut gemacht. Das Unentschieden geht in Ordnung."

Alles Wichtige zur Relegation:



In den Relegationsspielen geht es für den KSC um den direkten Aufstieg in die Zweite Bundesliga - für FC Erzgebirge Aue um den Abstieg in die dritte Liga. Die Relegation wird mit Hin- und Rückspiel ausgetragen. Gewinnt der Karlsruher SC in Summe beide Duelle, dann steigt er auf. Bei Torgleichheit greift die Auswärtstorregel: Auswärtstore zählen mehr. Sollte auch nach dieser Gleichstand herrschen, kommt es nach dem Rückspiel zu einer 2x15 Minuten Verlängerung und gegebenenfalls zum Elfmeterschießen.



Die Spiele finden am Freitag, 18. Mai, und am Dienstag, 22. Mai, statt. Anstoß ist jeweils um 18.15 Uhr. Im TV sind die beiden Spiele im Pay-TV (via Eurosport Player oder Eurosport 2 HD Xtra) und im ZDF zu sehen.