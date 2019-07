vor 13 Stunden Waidring/Österreich Pourié trifft: KSC spielt 1:1 gegen SK Sigma Olmütz

Fußball-Zweitligist Karlsruher SC hat in seinem dritten Vorbereitungsspiel ein 1:1 (0:0) gegen SK Sigma Olmütz erreicht. Im Rahmen des KSC-Trainingslagers im österreichischen Waidring brachte Jakub Yunis den tschechischen Erstligisten am Donnerstag in der 55. Minute in Führung. Drittliga-Torschützenkönig Marvin Pourié glich in der Nachspielzeit (90.+2) per Foulelfmeter aus.