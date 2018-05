05.05.2018 14:10 Aalen Mit Köpfchen: KSC löst das Relegationsticket!

Das Zwischenziel ist erreicht, der Karlsruher SC steht in der Relegation und darf weiter auf die direkte Rückkehr in die 2. Bundesliga hoffen! Beim VfR Aalen gewannen die Badener 2:0 (1:0) und machten damit den entscheidenden Schritt in die Aufstiegsspiele.