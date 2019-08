vor 35 Minuten Ingo Rothermund Karlsruhe Mit Kiel wartet ein "harter Brocken" auf den KSC: "Wir müssen aufpassen, kompakt und eng stehen - dann können wir in Kiel was holen!"

Der Karlsruher SC spielt am dritten Spieltag am kommenden Sonntag bei Holstein Kiel. Nach den drei Siegen zum Auftakt gilt es im hohen Norden nachzulegen. Begleitet werden sie am Wochenende von vielen Fans, die sich auf in den Norden machen, um ihren KSC anzufeuern!