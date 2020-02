Mit welcher Aufstellung der KSC am Sonntag (13.30 Uhr) beim SV Sandhausen spielen wird steht noch nicht fest. Trainer Christian Eichner hält eine Doppelspitze wie zuletzt gegen Osnabrück für denkbar. Neben dem gesetzten Philipp Hofmann könnte wieder Babacar Guèye stürmen - auch der weitere Neuzugang Änis Ben-Hatira ist eine Option im Sturm.

Beim 1:1-Unentschieden am vergangenen Wochenende gegen Mitaufsteiger Osnabrück stürmte an der Seite von Philipp Hofmann der Neuzugang aus Paderborn: Babacar Guèye. Nach knapp einer Stunde kam Publikumsliebling Anton "Toni" Fink für den Senegalesen. Der ließ jedoch eine gute Chance auf das 2:0 liegen.

Ob Christian Eichner in Sandhausen auch wieder auf eine Doppelspitze setzt - darauf wollte sich der 37-Jährige noch nicht festlegen. Allerdings: "Ich habe ein gutes Gefühl mit zwei Stürmern", so Eichner im Rahmen der Pressekonferenz vor dem Gastspiel in Sandhausen. Neben Guèye pocht auch ein zweiter Winter-Neuzugang auf seinen Einsatz: Änis Ben-Hatira, der bereits bei der Niederlage in Hamburg im KSC-Dress debütierte.

"Habe drei gute Innenverteidiger"

Nicht nur im Angriff, sondern auch in der Defensive hat Eichner mehrere Optionen. Daniel Gordon und David Pisot bildeten gegen Osnabrück die Innenverteidigung. Gordon sah beim späten Ausgleichstreffer unglücklich aus. "Daniel weiß, dass er sich in dieser Situation cleverer verhalten muss", so Eichner. Ist Christoph Kobald die Alternative?

Der 22-Jährige wurde für den verletzten Dirk Carlson eingewechselt. Er könnte mit David Pisot das Duo in der Innenverteidigung bilden. Welche Startelf Christian Eichner letztendlich am Sonntag aufs Spielfeld schicken wird steht erst eine Stunde vor Anpfiff fest.