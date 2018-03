vor 30 Minuten Caro Reisenauer Karlsruhe Meppen als nächster Schritt: KSC will eingeschlagenen Weg weitergehen

Das Ziel ist klar: Der Karlsruher SC möchte auch im 19. Spiel in Folge und damit einmal gegen die komplette Liga ungeschlagen bleiben. Was noch fehlt sind Punkte gegen den SV Meppen. Dieser schlug die Badener als letzte Mannschaft Anfang Oktober, am Samstag (14 Uhr) kommt es im Wildparkstadion zum Wiedersehen.