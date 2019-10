vor 34 Minuten Anya Barros Karlsruhe Marvin Wanitzek im Video: 3 Punkte gegen Hannover mit "Willen und Gier" holen

Der Badener Marvin Wanitzek fühlt sich gut auf das Spiel gegen Hannover (Anpfiff 13 Uhr, Wildparkstadion) vorbereitet. "Am Freitag noch das Abschlusstraining, und dann ist es wie vor jedem Spiel hier: Vor heimischer Kulisse sind wir nicht zu schlagen", sagt der Mittelfeldspieler bei der Pressekonferenz vor dem Spieltag. "Mit Willen und Gier sind hier im Wildpark also die drei Punkte am Samstag zu halten!"