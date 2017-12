Der Karlsruher SC bleibt in dieser Saison im Wildparkstadion weiter ungeschlagen. Allerdings mussten sich die Badener im letzten Heimspiel des Kalenderjahres gegen den VfR Aalen mit einem torlosen Remis begnügen.

Im letzten Heimspiel der Saison war trotz der wi nterlichen Temperaturen gleich von Beginn an richtig Feuer drin und so manchem Zuschauer lag früh der Torschrei auf den Lippen. Doch: Pustekuchen! Fabian Schleusener und Jonas Föhrenbach scheiterten an VfR-Keeper Daniel Bernhardt, Marcel Mehlem setzte den Ball anschließend an die Latte (9. Spielminute). Nur eine Minute später war es dann wieder Föhrenbach, der nach einer Ecke am Gästetorwart scheiterte (10.). Beide Situationen entstanden jeweils aus Ecken heraus.

Auch im weiteren Verlauf gab der KSC den Ton an, auch wenn das Tempo deutlich nachließ. Lediglich einmal kam die Karlsruhdr Hintermannschaft in Bedrängnis - und dies auch nur aufgrund eines eienen Fehlers. Ein Pass von Daniel Gordon verunglückte. Torwart Benjamin Uphoff musste unter Bedrängnis gegen einen Aalener Angreifer klären (39.). Kurz vor der Halbzeitpause köpfte zudem Torben Rehfeldt knapp am Tor der Gastgeber vorbei.

Die zweite Halbzeit begann dann wieder mit etwas mehr Schwung. Einegroße Torchance entwickelte sich aber nicht. Denn erst wurde Schleusener an der Strafraumgrenze gefoult (52.). Kurz darauf verpasste der Stürmer die Hereingabe von Burak Camoglu (56.). Bitter, dass dann auch noch Marcel Mehlem die fünfte gelbe Karte derSaison sah und damit beim nächsten Spiel in Jena gesperrt ist. Damit muss Cheftrainer Alois Schwartz im defensiven Mittelfeld eine Änderung vornehmen.

Nach 65 Minuten dann der erste gute Torschuss der Badener, als der Keeper eine Flanke von Föhrenbach über die Latte lenkte. Es war allerdings zugleich eines der wenigen Highlights. Ein weiteres war ein Versuch von Schleusener aus kurzer Distanz, der aber für Bernhardt ganz leichte Beute war (77.). In wahrlich letzter Sekunde verpasste dann Daniel Gordon den Lucky Punch für den KSC (90.+3). Letztlich endete die Partie torlos und der KSC musste sich nach vier Siegen nun wieder einmal mit nur einem Zähler begnügen.

Aufstellung Karlsruher SC: Uphoff - Bader, Gordon, Pisot, Föhrenbach – Mehlem, Wanitzek - Camoglu (67. Lorenz), Fink (84. Stroh-Engel), Muslija (90. Luibrand) - Schleusener.