vor 8 Stunden Paderborn Wilder KSC-Krimi in Paderborn: Karlsruher können nach knappem 2:2 nur einen Punkt retten

Der Karlsruher SC hat im Kampf um den Anschluss an das Spitzen-Quartett in der 2. Fußball-Bundesliga zwei wichtige Punkte verpasst. Der Tabellenfünfte kam am Freitagabend gegen den SC Paderborn nicht über ein 2:2 (1:0) hinaus.