Derby die Zweite: Am Wochenende reist der Karlsruher SC zum SV Sandhausen. Das Hinspiel konnten die Wildpark-Kicker deutlich für sich entscheiden, ebenso die zwei Begegnungen in der vergangenen Saison. Auch aktuell spricht einiges für den KSC, doch Christian Eichner warnt trotzdem vor dem Gegner aus dem Hardtwald. Warum? Die Facts zum Spiel.

Für KSC-Trainer Christian Eichner ist klar: "Das Spiel in Sandhausen wird mindestens so hart, so anstrengend wie die Partie gegen Jahn Regensburg. Kämpferisch wird uns wieder enorm viel abverlangt." Eichner erwartet gegen das abstiegsgefährdete Sandhausen "ein kompliziertes Spiel. Wenn einer weiß, welche Kräfte im Abstiegskampf frei werden können, dann sind wir es."

Sandhausen hat Relegationsplatz inne

Sandhausen belegt in der aktuellen Zweitligatabelle Rang 16, den Relegationsrang - hat magere 18 Pünktchen ergattert. Dennoch: Der KSC-Coach gerät geradezu ins Schwärmen, wenn er über den SVS redet: "Großartig, was da geleistet wurde. Sandhausen ist ein etablierter Zweitligist und in dieser Hinsicht ein Vorbild für uns", sagt er und denkt dabei wohl an die verfehlte KSC-Personalpolitik der vergangenen Jahre: Stroh-Engel, Siebeck, Möbius, Sararer, Amamoo, Aydogan, Karaahmet und Sararer. Manche sprechen von "Millionengräbern".

Sandhausen habe, so Eichner, in den letzten Jahre einen tollen Job gemacht. "Sie haben diese Saison - aus Gründen die ich nicht beurteilen kann - noch nicht so gepunktet, wie erwartet. Ich rechne mit einem Spiel auf Augenhöhe, gegen einen Gegner, mit dem wir uns am Ende um den Klassenverbleib streiten werden."

Aber: Vom "Dorfklub" Sandhausen redet keiner mehr. Der SVS ist seit fast zehn Jahren in der 2. Bundesliga Stammgast. Im Moment spricht im Baden-Duell mehr für den KSC. Die Eichner-Elf blieb zuletzt sieben Mal ungeschlagen.und feierten drei Auswärtssiege in Serie. Aber Achtung SVS: Liegt der KSC auswärts mit 0:1 hinten werden 80 Prozent der Begegnungen verloren.

KSC mit Sieges-Serie gegen den SVS

Vergangene Saison gewannen die Wildparkprofis beide Spiele. In Sandhausen mit 2:0, zuhause mit 1:0. Auch im Hinspiel war die Eichner-Elf erfolgreich. 3:0 gewann der KSC und feierte seinen ersten Saisonsieg in der aktuellen Saison. Zwölf Spiele gab es in Liga zwei, davon konnte der KSC neun Partien ungeschlagen gestalten. Das häufigste Resultat in diesem Baden-Derby 1:1.

Zuletzt gab es für den KSC gegen den SVS drei Siege in Serie, allesamt gelangen, ohne dass man ein Gegentor hinnehmen musste. Beim Sieg im Oktober 2020 waren Philip Hofmann, Benjamin Kother und Christoph Kobald die Torschützen. Zudem traf der KSC noch dreimal Aluminium.

In der Heimtabelle der aktuellen Saison steht Sandhausen vor dem KSC. Aus zehn Spielen 15 Punkte geholt, der KSC 14. Die Karlsruher sind auswärts richtig stark, belegen in diesem Ranking Rang vier. Zehn Spiele - 19 Punkte! 19 zu 15 Tore. Der SV Sandhausen ist da Schlusslicht, hat magere drei Zähler geholt. Überhaupt: Den Hardtwald-Profis gelang in den letzten fünf Begegnungen nur ein Dreier.

Die Zahlen zum Gegner

Der SVS ist in der Schlussphase, zwischen Minute 76 und 90, besonders anfällig, musste das schon elf Treffer hinnehmen. Daniel Keita-Ruel ist Toptorschütze mit sieben Treffern. KSC-Angreifer Philip "Hoffi" Hofmann erzielte bisher acht Tore. Dennis Diekmeier ist laufstärkster Sandhäuser, (205,35 Kilometer insgesamt), allerdings liegt Diekmeiers Leistung weit hinter der von Marco Thiede und Jerôme Gondorf.

Im Teamvergleich liegt der KSC mit 2.263,54 Kilometern knapp vor dem SVS: 2.237,11 Kilometer. Von drei zugesprochenen Elfmetern konnte der SVS zwei verwandeln. Trainer Michael Schiele holt im Schnitt 0,77 Punkte, Eichner 1,57. Im KSC Kader stehen vier Profis, die über Sandhausen-Erfahrung verfügen. Der 1,94 Meter Hüne Daniel Gordon, Ex-Kapitän David Pisot und Angreifer Maik Batmaz. Auch der in dieser Saison bisher konstanteste KSC-Spieler, Marco Thiede, trug schon das Trikot des SVS.

Michael Becker mit SVS-Vergangenheit

Auf Seiten der Gastgeber gibt es aktuell einen Profi, der schon das Trikot des blau-weißen Profiteams trug: Philipp Klingmann. "Klinge", der sympathische Rechtsverteidiger, der noch immer Kontakt zu ehemaligen KSC-Kollegen pflegt. Geschäftsführer Michael Becker, machte seine ersten beruflichen Erfahrungen im Profifußball - beim SV Sandhausen als Teamleiter Marketing.

Bester Torschütze auf Seiten des KSC in der Geschichte zwischen beiden badischen Teams ist der Grieche Dimitrios Diamantakos: drei Spiele, drei Treffer. Gefolgt von Manni Bender und Sergej Kirjakow, die beide zwei Tore gegen den SVS erzielten. Die meisten Spiele gegen Sandhausen im KSC-Trikot hat Ex-Keeper Dirk "Orle" Orlishausen absolviert. Er kam auf sieben Derby-Einsätze - wie Daniel Gordon.