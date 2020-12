Trotz der jüngsten vier Siege in Serie rückt der Karlsruher SC nicht von seinem Saisonziel Klassenverbleib ab. Obgleich die Badener mit 16 Punkten nach zehn Spieltagen dicht hinter den Aufstiegsplätzen liegen, trat Trainer Christian Eichner vor der Partie gegen Fortuna Düsseldorf (Sonntag, 13.30 Uhr) auf die Euphoriebremse.

"Wir tun gut daran, dass wir relativ zeitnah unser Saisonziel erreichen", sagte der Coach des Zweitligisten am Freitag. "Und zeitnah bedeutet nicht im Januar, da braucht also auch keiner durchdrehen". So spannend wie in der Vorsaison, in der erst am 34. Spieltag die Rettung glückte, solle es diesmal nicht werden.

Gondorf fehlt wegen Gelb-Sperre

Die Vorzeichen stehen für die Badener auch vor dem Heimspiel gegen den Bundesliga-Absteiger gut. Mit Ausnahme von Kapitän Jerôme Gondorf (Gelbsperre) steht Eichner fast der gesamte Kader zur Verfügung.

Gondorfs Mittelfeld-Kollege Lukas Fröde sagte auf der Online-Pressekonferenz über das Fehlen von Gondorf: "Unser Kapitän wird uns fehlen, das müssen wir natürlich auffangen. Ich denke da greift dann die Floskel "Der ganze Kader wird gebraucht", weil es am Ende doch keine Floskel ist.

Eichner: "Richtig, richtig gute Mannschaaft"

U21-Nationalspieler Dominik Kother meldete zuletzt mit einem Treffer und einer Vorlage wieder Ansprüche auf einen Platz in der Startelf an. "Unsere Mannschaft ist in einer guten Verfassung. Ich wünsche ihr, dass sie die auch am Sonntag wieder auf den Platz bekommt. Denn da werden wir das brauchen, um wieder in die Punkte zu kommen", sagte Eichner, der einen starken Gegner erwartet. "Auch, wenn man tabellarisch da vielleicht bisher nicht so den Eindruck hatte kommt da eine richtig, richtig gute Mannschaft auf uns zu."